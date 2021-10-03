Із власних джерел у "Слузі народу", журналісти дізналися, що попередньо Корнієнко уже погодився на кадрові зміни. Президент Володимир Зеленський таку ідею також підтримав.

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Корнієнко може впроваджувати реформи

Якщо Корнієнко таки обійме посаду першого заступника спікера парламенту, то має впроваджувати реформи апарату Ради. Окрім цього, застосувати поради з "плану Пета Кокса".

Довідка. "План Пета Кокса" розроблений експрезидентом Європарламенту Петом Коксом. Він містить рекомендації, як покращити роботу Верховної Ради, зокрема відмова від реєстрації кожної правки як нового закону. Документ у ВРУ затвердили 2016 року.

Олександр Корнієнко очолив партію "Слуга народу" в листопаді 2019 року. Колеги назвали його досвідченим політтхенологом, який "займатиметься партійним будівництвом". Родом він із Києва, отримав освіту хіміка в КПІ та психолога у Вісбаденській академії психотерапії. На початку "нульових" спробував свої сили в журналістиці. Окрім цього:

був концертним директором гурту "Крихітка";

виконавчим продюсером мистецького об'єднання "Остання барикада";

співав у музичному дуеті "Два Саші", куди також входив "слуга народу" Олександр Савченко.

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