"Слуга народа" осудила действия Галушко, но заявляет о шантаже Авакова

В партии "Слуга народа" отреагировали на скандал с нардепом Николаем Галушко. Его поступок назвали неприемлемым.

Во фракции осудили поступок Галушко, который обругал полицейских. В то же время, появление видео инцидента связывают с голосованием за отставку Авакова в июле 2021 года.

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