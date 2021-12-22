"Слуга народа" осудила действия Галушко, но заявляет о шантаже Авакова
22 декабря 2021 , 14:22Читати новину українською
Источник:телеграмм Юлии Палийчук
В партии "Слуга народа" отреагировали на скандал с нардепом Николаем Галушко. Его поступок назвали неприемлемым.
Во фракции осудили поступок Галушко, который обругал полицейских. В то же время, появление видео инцидента связывают с голосованием за отставку Авакова в июле 2021 года.
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