"Слуга народа" Павлюк объяснил выигрыши в лотерею в декларации
Нардеп от "Слуги народа" Максим Павлюк уже пятый год подряд декларирует различные суммы выигрышей в лотерею. Однако, как отметил нардеп, это все разные части одного выигрыша, который он получил еще в 2016 году.
Источник:"Радио Свобода"
Интересно, что только за 2021 год Павлюк указал в своей электронной декларации, что получил так почти 2 миллиона гривен.
Важно Арахамия говорит, что "потерял" 710 миллионов на биткоинах: в декларации не было криптовалюты
По словам депутата, согласно условиям, выигрыши на сумму свыше 3 миллионов гривен выплачиваются в течение 60 месяцев.
Свой лотерейный билет я сдал распространителю ООО "М. С. Л." в феврале 2016 года. Через некоторое время мне пришел ответ, что билет действительно выигрышный, прошел экспертизу и с тех пор начался отсчет 60 месяцев,
– отметил Павлюк.
Он подчеркнул, что декларировал ту сумму, которую получал, как того и требует антикоррупционное законодательство.
На сайте оператора государственных лотерей "М. С. Л." действительно можно найти новость за 2016 год о выигрыше Павлюка. Правда, в ней говорится о том, что счастливый билет купил не сам Максим, а его дедушка Николай, и угадал выигрышную комбинацию цифр, а уже потом подарил лотерейный билет внучку.
Что стоит знать о Максима Павлюка
- Это единственный депутат 9-го созыва, который задекларировал доход от выигрыша в лотерею. Однако – не единственный такой в истории украинского парламента в целом.
- Например, в предыдущем созыве Верховной Рады денежные призы декларировали лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко и член БПП Павел Кишкарь.
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