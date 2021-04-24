"Слуга народу" Павлюк пояснив виграші в лотерею у декларації
Нардеп від "Слуги народу" Максим Павлюк вже п'ятий рік поспіль декларує різні суми виграшів у лотерею. Однак, як зауважив нардеп, це все різні частини одного виграшу, який він отримав ще у 2016 році.
Джерело:"Радіо Свобода"
Цікаво, що лише за 2021 рік Павлюк вказав своїй електронній декларації, що отримав так майже 2 мільйони гривень.
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За словами депутата, згідно з умовами виграшу, виграші на суму понад 3 мільйони гривень виплачуються впродовж 60 місяців.
Свій лотерейний квиток я здав розповсюджувачу ТОВ "М.С.Л." у лютому 2016 року. Через деякий час мені прийшла відповідь, що квиток дійсно виграшний, пройшов експертизу і відтоді почався відлік 60 місяців,
– зазначив Павлюк.
Він наголосив, що декларував ту суму, яку отримував, як того і вимагає антикорупційне законодавство.
На сайті оператора державних лотерей "М.С.Л." справді можна знайти новину за 2016 рік про виграш Павлюка. Щоправда, у ній йдеться про те, що щасливий білет купив не сам Максим, а його дідусь Микола, який і вгадав виграшну комбінацію цифр, а вже потім подарував лотерейний білет онуку.
Що варто знати про Максима Павлюка
- Це єдиний депутат 9-го скликання, який задекларував дохід від виграшу в лотерею. Однак – не єдиний такий в історії українського парламенту загалом.
- Наприклад, у попередньому скликанні Верховної Ради грошові призи декларували лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко та член БПП Павло Кишкар.
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