Соответствующие решение приняли во время заседания монобольшинства, которое состоялось в понедельник, 1 ноября. Об этом во время брифинга сообщила пресс-секретарь политсилы Юлия Палийчук.
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"Слуга народа" поддержал предложение выдвинуть Вячеслава Штучного кандидатом на должность руководителя Аппарата Верховной Рады,
– отметила она.
Пресс-секретарь, общаясь с журналистами, напомнила, что Вячеслав Штучный уже возглавлял аппарат ВР с сентября 2019 года по июль 2020 года.
Мотовиловец – заместитель главы СН
Юлия Палийчук также проинформировала, что Андрея Мотовиловца во время заседания избрали первым заместителем председателя фракции "Слуга народа".
Мотовиловца избрали первым заместителем главы "Слуги народа" / Фото Валентины Полищук для 24 канала
Заседание "слуг": что известно
- "Слуга народа" приняла решение поддержать кандидатуры Алексея Резникова и Ирины Верещук на должности министров обороны и реинтеграции оккупированных территорий, соответственно.
- В то же время решили, что Павел Рябикин уходит с таможни на должность руководителя Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности.
- Кроме этого, сообщили, что заявления об отставке напишут глава Минстратегпрома Олег Уруский и министр экономики Алексей Любченко