Соответствующие решение приняли во время заседания монобольшинства, которое состоялось в понедельник, 1 ноября. Об этом во время брифинга сообщила пресс-секретарь политсилы Юлия Палийчук.

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"Слуга народа" поддержал предложение выдвинуть Вячеслава Штучного кандидатом на должность руководителя Аппарата Верховной Рады,

– отметила она.

Пресс-секретарь, общаясь с журналистами, напомнила, что Вячеслав Штучный уже возглавлял аппарат ВР с сентября 2019 года по июль 2020 года.

Обратите внимание! Ранее Давид Арахамия выражал надежду, что Вячеслава Штучного изберут на эту должность, поскольку отсутствие руководителя аппарата Рады тормозит работу народных депутатов.

Мотовиловец – заместитель главы СН

Юлия Палийчук также проинформировала, что Андрея Мотовиловца во время заседания избрали первым заместителем председателя фракции "Слуга народа".



Мотовиловца избрали первым заместителем главы "Слуги народа" / Фото Валентины Полищук для 24 канала

Заседание "слуг": что известно