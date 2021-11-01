Соответствующие решение приняли во время заседания монобольшинства, которое состоялось в понедельник, 1 ноября. Об этом во время брифинга сообщила пресс-секретарь политсилы Юлия Палийчук.

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"Слуга народа" поддержал предложение выдвинуть Вячеслава Штучного кандидатом на должность руководителя Аппарата Верховной Рады,
– отметила она.

Пресс-секретарь, общаясь с журналистами, напомнила, что Вячеслав Штучный уже возглавлял аппарат ВР с сентября 2019 года по июль 2020 года.

Мотовиловец – заместитель главы СН

Юлия Палийчук также проинформировала, что Андрея Мотовиловца во время заседания избрали первым заместителем председателя фракции "Слуга народа".


Мотовиловца избрали первым заместителем главы "Слуги народа" / Фото Валентины Полищук для 24 канала

Заседание "слуг": что известно

  • "Слуга народа" приняла решение поддержать кандидатуры Алексея Резникова и Ирины Верещук на должности министров обороны и реинтеграции оккупированных территорий, соответственно.
  • В то же время решили, что Павел Рябикин уходит с таможни на должность руководителя Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности.
  • Кроме этого, сообщили, что заявления об отставке напишут глава Минстратегпрома Олег Уруский и министр экономики Алексей Любченко