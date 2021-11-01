Відповідні рішення схвалили під час засідання монобільшості, яке відбулося у понеділок, 1 листопада. Про це під час брифінгу повідомила речниця політсили Юлія Палійчук.

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"Слуга Народу" підтримала пропозицію висунути В'ячеслава Штучного кандидатом на посаду керівника апарату Верховної Ради,

– зазначила вона.

Прессекретарка, спілкуючись із журналістами, нагадала, що В'ячеслав Штучний уже очолював апарат ВР із вересня 2019 року по липень 2020 року.

Зверніть увагу! Раніше Давид Арахамія висловлював сподівання, що В'ячеслава Штучного оберуть на цю посаду, оскільки відсутність керівника апарату Раду гальмує роботу народних депутатів.

Мотовиловець – заступник глави СН

Юлія Палійчук також поінформувала, що Андрія Мотовиловця під час засідання обрали першим заступником голови фракції "Слуга Народу".

Мотовиловця обрали першим заступником глави "Слуги народу" / Фото Валентини Поліщук для 24 каналу

Засідання "слуг": що відомо