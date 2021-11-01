Відповідні рішення схвалили під час засідання монобільшості, яке відбулося у понеділок, 1 листопада. Про це під час брифінгу повідомила речниця політсили Юлія Палійчук.

Читайте також Мова йде про 4 міністерства щонайменше, – Кравчук про кадрові зміни

"Слуга Народу" підтримала пропозицію висунути В'ячеслава Штучного кандидатом на посаду керівника апарату Верховної Ради,
– зазначила вона.

Прессекретарка, спілкуючись із журналістами, нагадала, що В'ячеслав Штучний уже очолював апарат ВР із вересня 2019 року по липень 2020 року.

Мотовиловець – заступник глави СН

Юлія Палійчук також поінформувала, що Андрія Мотовиловця під час засідання обрали першим заступником голови фракції "Слуга Народу".

Мотовиловця обрали першим заступником глави "Слуги народу" / Фото Валентини Поліщук для 24 каналу

Засідання "слуг": що відомо

  • "Слуга народу" схвалила рішення підтримати кандидатури Олексія Резнікова й Ірини Верещук на посади міністрів оборони та реінтеграції окупованих територій, відповідно.
  • Водночас вирішили, що Павло Рябікін йде з митниці на посаду керівника Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості.
  • Окрім цього, повідомили, що заяви про відставку напишуть голова Мінстратегпрому Олег Уруський та міністр економіки Олексій Любченко