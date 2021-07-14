Встреча "Слуги народа" с представителями ОП и правительства запланирована на 17 июля. О чем будут говорить конкретно – неизвестно, потому что актуальных вопросов сейчас немало.
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Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что эта встреча является неформальной.
"Это не заседание фракции. В IT есть такой формат BarCamp. Это такой кемпинг, где проходят тематические сессии. Есть много вопросов, которые нужно обсудить", – сказал нардеп.
Арахамия рассказал, что встреча будет закрытой. Несмотря на то, что место проведения еще не выбрали, политик уже уверяет, что встреча продлится весь день.
Что было раньше
- Президентская фракция "Слуга народа" провела закрытое заседание 13 июля 2021 года. Поводом стала отставка главы МВД Арсена Авакова.
- На заседании присутствовали президент Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль и глава Офиса президента Андрей Ермак.
- Во время обсуждений Зеленский предложил на должность главы МВД нардепа Дениса Монастырского, который возглавляет комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.
- Голосование за отставку Авакова и назначение нового главы МВД состоятся 15 и 16 июля 2021 года соответственно.