Зустріч "Слуги народу" з представниками ОП та уряду запланована на 17 липня. Про що говоритимуть конкретно – невідомо, бо актуальних питань зараз чимало.

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Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що ця зустріч є неформальною.

Це не засідання фракції. В IT є такий формат BarCamp. Це такий кемпінг, де проходять тематичні сесії. Є багато питань, які потрібно обговорити, – сказав нардеп.

Арахамія розповів, що зустріч буде закритою. Попри те, що місце проведення ще не обрали, політик уже запевняє, що зустріч триватиме увесь день.

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