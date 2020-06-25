Стерилизация – не решает проблему бедности и запущенности детей в семьях, даже неловко об этом писать.

Бачу мережу підірвало від умовиводу голови комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів про те, що "малозабезпечені родини, які "народжують дітей задля отримання державної допомоги", народжують дітей "дуже низької якості, які теж "сідають" на публічні кошти". Там ще були цитати відомих людей про стерилізацію бідних та неосвічених.

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Що про це думають українці?

Не надривайте сили на обурення. Більшість людей в нашій країні підтримують цей фашизм, попри те, що святкують кожне 9 травня перемогу над ним.

Я регулярно беру участь у телепрограмах про долю дітей у складних сім'ях (бідних та маргінальних). І коментарі під тими відео завжди однакові і їх тисячі – всіх стерилізувати, заборонити народжувати, гроші не платити тощо...