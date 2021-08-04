Как оказалось, тема устриц в современной Украине не раскрыта. А когда-то (во времена Российской империи), мол, южные регионы Украины были самыми крупными их экспортерами в мире.

Напомним Устрицы могут сорвать соревнования на Олимпийских играх

Какая связь между "Слугой народа" и устрицами

Александр Корниенко, глава партии "Слуга народа", посетил первую в Украине устричную ферму "Устрицы Скифии". Расположена она на Тилигульском лимане (на границе Одесской и Николаевской областей).

"Слуга"-нардеп решил актуализировать тему устриц. Ведь это производство "полностью экологическое", а соленые воды Юга способствуют эффективному их выращиванию.

Сейчас Украина должна возвращать славу устричного гиганта. Будем выращивать такие предприятия, помогать им расти,

– сказал Александр Корниенко.

Речь идет здесь и о развитии хозяйств, где выращивают моллюсков, и о туризме (на "Устрицы Скифии" организовывают экскурсионные туры), и – о создании благоприятных условий для ведения соответствующего бизнеса.

Действительно, когда-то (примерно до начала ХХ века) Юг Украины был крупнейшим экспортером устриц (вывозили оттуда 11 – 13 миллионов устриц в год). Но потом устрицы вымерли, а в СССР их вообще считали "буржуйством".