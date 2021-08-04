Як виявилося, тема устриць у сучасній Україні не розкрита. А колись (за часів Російської імперії), мовляв, південні регіони України були найбільшими їх експортерами у світі.
Нагадаймо Устриці можуть зірвати змагання на Олімпійських іграх
Який звязок між "Слугою народу" та устрицями
Олександр Корнієнко, очільник партії "Слуга народу", відвідав першу в Україні устричну ферму "Устриці Скіфії". Розташована вона на Тилігульському лимані (на межі Одеської та Миколаївської областей).
"Слуга"-нардеп вирішив актуалізувати тему устриць. Адже це виробництво "повністю екологічне", а солені води Півдня сприяють ефективному їх вирощуванню.
Зараз Україна має повертати славу устричного гіганта. Будемо вирощувати такі підприємства, допомагати їм зростати,
– сказав Олександр Корнієнко.
Мовиться тут і про розвиток господарств, де вирощують молюсків, і про туризм (на "Устриці Скіфії" організовують екскурсійні тури), і – про створення сприятливих умов для ведення відповідного бізнесу.
Дійсно, колись (приблизно до початку ХХ століття) Південь України був найбільшим експортером устриць (вивозили звідти 11 – 13 мільйонів устриць щороку). Але потім устриці вимерли, а в СРСР їх взагалі вважали "буржуйством".