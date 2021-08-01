Найбільш цікаві та смішні меми тижня 24 канал зібрав в одному матеріалі.

Слід прочитати Чаус є носієм надважливої інформації, – Бутусов про епопею навколо судді-втікача

Поява невловимого Чауса

Життя колишнього судді Дніпровського райсуду Києва Миколи Чауса настільки багате на пригоди, що за його мотивами легко можна зняти насичений подіями бойовик. Ексслужитель Феміди, який полюбляв ховати гроші у банках на городі, був оголошений у міжнародний розшук. Згодом його – чи то викрадали, чи то не викрадали у Молдові.

Чауса знайшли в одному з сіл Вінниччини

В Україні Чаус з'явився у досить неочікуваному місці та вигляді – в одному з сіл Вінницької області та лише у шортах. Чауса напоїли та нагодували, а згодом повезли кудись співробітники СБУ.

Про наступні події без попкорну читати не варто. Адже справжні розбірки за Чауса влаштували між собою НАБУ та СБУ – з погонями та всіма атрибутами пригодницьких фільмів. Найцікавіше, що самі адвокати одіозного екссудді досі не мають відповіді на просте здавалось би питання: де саме Чаус зараз? Проте у користувачів мережі на всю ситуацію дуже багато коментарів та варіантів.



"Шантажист" – Арахамія

У голови фракції " Слуга народу" Давида Арахамії просто талант потрапляти у курйозні ситуації. Учасник резонансної розмови про "корабельну сосну" знову втрапив у халепу через свої висловлювання.

Деталі тут Могли б шантажувати світ, – Арахамія назвав відмову від ядерної зброї головною помилкою

Під час інтерв'ю на одному з українських телеканалів політик зауважив, що Леонід Кравчук зробив помилку, відмовившись від ядерної зброї та підписавши Будапештський меморандум.

Потрібно було проявити наполегливість і хоча б інші документи (підписувати – 24 канал). Ми могли б скоротитися, але все одно залишити ядерний потенціал. Ми могли б шантажувати весь світ, і нам би давали гроші на обслуговування, як зараз це відбувається в багатьох інших країнах,

– сказав Арахамія.

Згодом нардеп пояснював, що, мовляв, його неправильно зрозуміли та слово "шантажувати" він ніби брав у лапки. Але творців мемів уже були не зупинити.

Розкол у "Голосі"

Тиждень, що минає, виніс на одну з топових тем української політики зміни у партії "Голос". Одразу семеро нардепів вирішили покинути політичну силу. Десятеро – відмовились від участі у партійному з'їзді. Усе – через невдоволення керівництвом партії та, зокрема, Кірою Рудик. Підсипала перцю у ситуацію нардепка Ольга Стефанишина, яка свою заяву про те, що покидає політичну силу, написала на туалетному папері.

Реакція від партії Емоції та неповага до виборців, – Рудик прокоментувала заяву Стефанишиної на туалетному папері

Останній місяць літа

Неполітичною, але не менш важливою новиною є те, що вже – серпень і до кінця літа залишився лише один місяць. Це, звісно, змусило поспішати тих, хто ще не виставив в мережу фото себе у відпустці або бодай на заквітчаних полях. У серпні є, проте, одне суттєва перевага, яку помітили творці мемів – настала пора кавунів.

Заквітчаний Макрон

Кожна дівчина та жінка, напевно, бодай раз у житті мріяла, аби її "завалили" квітами. Навряд про таке мріяв президент Франції Еммануель Макрон, проте здійснилось це саме у нього. Під час візиту лідера держави у Французьку Полінезію його, в прямому значенні, обвішали квітами. На щастя, у президента не виявилось алергії, а у юзерів знайшлось длостатньо фантазії, аби цю подію ще трохи прикрасити.