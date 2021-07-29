Очільниця "Голосу" Кіра Рудик назвала це неповагою до виборців. Про це вона заявила під час брифінгу за результатами з'їзду політичної партії "Голос", відповідаючи на питання журналістів.

Важливо З "Голосу" виходять 7 нардепів: від участі в з'їзді відмовились десятеро

Реакція Рудик на туалетний папір Стефанишиної

Глава партії "Голос" спробувала пояснити таку поведінку емоціями, які взяли верх.

Це неповага до виборців. Я розумію, що питання дуже емоційне і списую такі заяви й дії на емоції, і, звичайно, на відсутність якоїсь банальної поваги,

– сказала Рудик.

Як Стефанишина пояснює свої дії

Сама нардепка у фейсбуці написала, що більшість визначних угод укладаються на серветках, а така – хіба на туалетному папері. Після цього вона попросила виключити її з партії.

Своє рішення Стефанишина обґрунтувала тим, що глава партії Кіра Рудик, на її думку, створила умови, при яких 75% членів "Голосу" не зможуть бути присутніми на з'їзді партії.

З'їзд формувався не за кількістю депутатів, а за їхньою лояльністю до керівництва,

– заявила політикиня.



Стефанишина написала заяву на вихід з "Голосу" на туалетному папері / Фото з фейсбуку нардепки

Масовий вихід нардепів з партії "Голос"

Зранку 29 липня низка народних депутатів оголосила про вихід з політичної партії "Голос". З такою заявою виступили 7 народних обранців. Загалом десятеро відмовились брати участь у з'їзді політсили.

Загалом з партії захотіли вийти:

Юлія Клименко;

Ярослав Юрчишин,

Соломія Бобровська,

Ольга Стефанишина,

Олександра Устінова,

Роман Лозинський,

Володимир Цабаль.

Депутати, які заявили про вихід з партії, головною причиною назвали саме політику голови Кіри Рудик. У пресслужбі політсили сказали, що з повагою ставляться до рішення колег. Проте у партії сподіваються, що вони продовжать працювати за програмою, з якою йшли на вибори.