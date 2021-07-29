Очільниця "Голосу" Кіра Рудик назвала це неповагою до виборців. Про це вона заявила під час брифінгу за результатами з'їзду політичної партії "Голос", відповідаючи на питання журналістів.
Важливо З "Голосу" виходять 7 нардепів: від участі в з'їзді відмовились десятеро
Реакція Рудик на туалетний папір Стефанишиної
Глава партії "Голос" спробувала пояснити таку поведінку емоціями, які взяли верх.
Це неповага до виборців. Я розумію, що питання дуже емоційне і списую такі заяви й дії на емоції, і, звичайно, на відсутність якоїсь банальної поваги,
– сказала Рудик.
Як Стефанишина пояснює свої дії
Сама нардепка у фейсбуці написала, що більшість визначних угод укладаються на серветках, а така – хіба на туалетному папері. Після цього вона попросила виключити її з партії.
Своє рішення Стефанишина обґрунтувала тим, що глава партії Кіра Рудик, на її думку, створила умови, при яких 75% членів "Голосу" не зможуть бути присутніми на з'їзді партії.
З'їзд формувався не за кількістю депутатів, а за їхньою лояльністю до керівництва,
– заявила політикиня.
Стефанишина написала заяву на вихід з "Голосу" на туалетному папері / Фото з фейсбуку нардепки
Масовий вихід нардепів з партії "Голос"
Зранку 29 липня низка народних депутатів оголосила про вихід з політичної партії "Голос". З такою заявою виступили 7 народних обранців. Загалом десятеро відмовились брати участь у з'їзді політсили.
Загалом з партії захотіли вийти:
- Юлія Клименко;
- Ярослав Юрчишин,
- Соломія Бобровська,
- Ольга Стефанишина,
- Олександра Устінова,
- Роман Лозинський,
- Володимир Цабаль.
Депутати, які заявили про вихід з партії, головною причиною назвали саме політику голови Кіри Рудик. У пресслужбі політсили сказали, що з повагою ставляться до рішення колег. Проте у партії сподіваються, що вони продовжать працювати за програмою, з якою йшли на вибори.