Самые интересные и смешные мемы недели 24 канал собрал в одном материале.

Следует прочитать Чаус является носителем сверхважной информации, – Бутусов об эпопее вокруг судьи-беглеца

Появление неуловимого Чауса

Жизнь бывшего судьи Днепровского райсуда Киева Николая Чауса настолько богата на приключения, что по ее мотивам легко можно снять насыщенный событиями боевик. Экс-служитель Фемиды, который любил прятать деньги в банках на огороде, был объявлен в международный розыск. Впоследствии его – то ли похищали, то ли не похищали в Молдове.

Чауса нашли в одном из сел Винницкой области

В Украине Чаус появился в достаточно неожиданном месте и виде – в одном из сел Винницкой области и только в шортах. Чауса напоили и накормили, а впоследствии повезли куда-то сотрудники СБУ.

О последующих событиях без попкорна читать не стоит. Ведь настоящие разборки из-за Чауса устроили между собой НАБУ и СБУ – с погонями и всеми атрибутами приключенческих фильмов. Самое интересное, что у самих адвокатов одиозного экс-судьи до сих пор нет ответа на простой вопрос: где именно Чаус сейчас? Однако у пользователей сети на всю ситуацию очень много комментариев и вариантов.

"Шантажист" – Арахамия

У главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии просто талант попадать в курьезные ситуации. Участник резонансного разговора о "корабельной сосне" снова попал в беду за свои высказывания.

Детали здесь Могли бы шантажировать мир, – Арахамия назвал отказ от ядерного оружия главной ошибкой

Во время интервью на одном из украинских телеканалов политик отметил, что Леонид Кравчук совершил ошибку, отказавшись от ядерного оружия и подписав Будапештский меморандум.

Нужно было проявить настойчивость и хотя бы другие документы (подписывать – 24 канал). Мы могли бы сократиться, но все равно оставить ядерный потенциал. Мы могли бы шантажировать весь мир, и нам бы давали деньги на обслуживание, как сейчас это происходит во многих других странах,

– сказал Арахамия.

Впоследствии нардеп объяснял, что, мол, его неправильно поняли и слово "шантажировать" он как бы брал в кавычки. Но создателей мемов уже были не остановить.

Раскол в "Голосе"

Уходящая неделя вынесла на одну из топовых тем украинской политики изменения в партии "Голос". Сразу семеро нардепов решили покинуть политическую силу. Десять – отказались от участия в партийном съезде. Все – из-за недовольства руководством партии и, в частности, Кирой Рудик. Подсыпала перца в ситуацию нардеп Ольга Стефанишина, которая свое заявление о том, что покидает политическую силу, написала на туалетной бумаге.

Реакция от партии Эмоции и неуважение к избирателям, – Рудик прокомментировала заявление Стефанишиной на туалетной бумаге

Последний месяц лета

Неполитической, но не менее важной новостью является то, что уже август и до конца лета остался всего один месяц. Это, конечно, заставило спешить тех, кто еще не выставил в сеть фото себя в отпуске или хотя бы на украшенных цветами полях. В августе есть, однако, одно существенное преимущество, которое заметили создатели мемов – настала пора арбузов.

Цветущий Макрон

Каждая девушка и женщина наверняка хоть раз в жизни мечтала, чтобы ее "завалили" цветами. Вряд ли о таком мечтал президент Франции Эммануэль Макрон, однако свершилось это именно у него. Во время визита лидера государства во Французскую Полинезию его, в прямом смысле, увешали цветами. К счастью, у президента не оказалось аллергии, а у юзеров нашлось достаточно фантазии, чтобы это событие еще немного украсить.