Обнародовали кадры, как представители местной власти вешают на шею Макрона один венок за другим. Пользователи сети из-за этого даже назвали президента Франции "цветочным человеком".

Кстати Я звонил Елене, – Данилюк о том, как Зеленский не хотел готовиться к встрече с Макроном

Немного подфотошопили

Затем опубликовали фото и видео, обработанные в фотошопе. На них Макрон покрыт цветочными венками, которые тянутся до колен.

Экс-посол Франции в США Жерар Аро возмутился, что журналисты публикуют фейковые фото. По его мнению, следовало указать, что это фотошоп.

Венков таки было меньше. Однако они все равно заполонили всю шею Макрона.

Макрону дали новое имя

Макрон – первый президент, который в период Пятой французской республики посетил Маркизские острова.

Во время визита на остров Хива-Оа во Французской Полинезии политику дали новое имя – Те Ака Ики Тааоа. Это означает "великий вождь, который шагает вперед и пойдет далеко".

К слову, полинезийцы также станцевали перед Макроном в знак уважения.