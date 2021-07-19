Данилюк отметил, что главным было настроить Зеленского на работу. Для этого он и звонил жене президента.
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По словам Данилюка, Макрон готовился к встрече, потому что понимал, что собеседник может возглавить украинское государство на ближайшие 5 лет. Этого самого экс-руководитель СНБО требовал и от Зеленского.
Подготовил ему все материалы персонально по Макрону. Скомандовал, что должен прийти готовым. Так будет комфортнее. Были интересные моменты. Он не хотел готовиться. Шел. Тогда я звонил Елене Зеленской,
– сказал Данилюк.
Экс-секретарь СНБО говорил ей, что Зеленский не очень хорошо подготовился. Он также добавил, что через некоторое время президент стучал в его номер, заходил и брал папку с документами, чтобы готовиться.
Что известно о встречах Макрона и Зеленского
- В 2019 году тогда еще кандидат в президенты Владимир Зеленский 21 апреля встретился с Эммануэлем Макроном. По данным представителей Франции, целью встречи было напоминание Украине о движении вперед и стремлении к реформам.
- Во второй раз Зеленский провел переговоры с главой Франции уже в апреле 2021 года в Париже.
- Стоит заметить, что к переговорам также присоединилась канцлер Германии Ангела Меркель.