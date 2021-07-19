Данилюк зазначив, що головним було налаштувати Зеленського на роботу. Для цього він і телефонував дружині президента.

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За словами Данилюка, Макрон готувався до зустрічі, бо розумів, що співрозмовник може очолити українську державу на найближчі 5 років. Цього самого ексочільник РНБО вимагав і від Зеленського.

Підготував йому всі матеріали персонально по Макрону. Скомандував, що має прийти готовим. Так буде комфортніше. Були цікаві моменти. Він не хотів готуватися. Йшов. Тоді я телефонував Олені Зеленській,

– сказав Данилюк.

Екссекретар РНБО говорив їй, що Зеленський не дуже добре підготувався. Він також додав, що через певний час президент стукав у його номер, заходив і брав теку з документами, щоб готуватися.

Що відомо про зустрічі Макрона та Зеленського