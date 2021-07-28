Оприлюднили кадри, як представники місцевої влади вішають на шию Макрона один вінок за іншим. Користувачі мережі через це навіть назвали президента Франції "квітковою людиною".

До речі Я телефонував Олені, – Данилюк про те, як Зеленський не хотів готуватися до зустрічі з Макроном

Трішки підфотошопили

Потім опублікували фото й відео, оброблені в фотошопі. На них Макрон покритий квітковими вінками, які тягнуться аж до колін.

Експосол Франції в США Жерар Аро обурився, що журналісти публікують фейкові фото. На його думку, слід було вказати, що це фотошоп.

Вінків таки було менше. Однак вони все одно заполонили всю шию Макрона.

Макрону дали нове ім'я

Макрон – перший президент, який протягом періоду П'ятої французької республіки відвідав Маркізькі острови.

Під час візиту на острів Хіва-Оа у Французькій Полінезії політику дали нове ім'я – Ті Ака Іки Тааоа. Це означає "великий вождь, який крокує вперед і піде далеко".

До слова, полінезійці також станцювали перед Макроном у знак поваги.