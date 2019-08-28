"Слуга народа" готовит несколько сотен изменений в Конституцию

Партия "Слуга народа" имеет 465 инициатив о внесении изменений в Конституцию Украины в той или иной части, заявил на брифинге представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук.

"Вопрос в том, насколько они по уровню готовности приближаются к идеалу. Я думаю, что эти инициативы есть, мы сейчас определяем очередность их внесения в Верховную Раду. Определяем, какие из них будут определены президентом как приоритетные, и на базе этого уже будем формировать перечень того, над чем будут работать комитеты, и что будет принимать Верховная Рада", – сказал Стефанчук.

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Мы понимаем, что многие из них (инициатив) не найдут поддержки в Раде, потому что это вещи, которые дают возможность выгнать, если взять экономическую сферу, тех, кто сидит на потоках. Мы хотим закрыть все коррупционные бюджетные дыры. Конечно, это будет иметь сопротивление,

– убежден представитель президента в парламенте.

Заметим, чтобы внести изменения в Конституцию, нужны голоса 300 народных депутатов.

Что могут изменить в Конституции?