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      "Слуга народа" готовит несколько сотен изменений в Конституцию

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      Конституцию Украины ожидает несколько сотен изменений
      Конституцию Украины ожидает несколько сотен изменений / ti-ukraine.org

      Партия "Слуга народа" имеет 465 инициатив о внесении изменений в Конституцию Украины в той или иной части, заявил на брифинге представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук.

      "Вопрос в том, насколько они по уровню готовности приближаются к идеалу. Я думаю, что эти инициативы есть, мы сейчас определяем очередность их внесения в Верховную Раду. Определяем, какие из них будут определены президентом как приоритетные, и на базе этого уже будем формировать перечень того, над чем будут работать комитеты, и что будет принимать Верховная Рада", – сказал Стефанчук.

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      Мы понимаем, что многие из них (инициатив) не найдут поддержки в Раде, потому что это вещи, которые дают возможность выгнать, если взять экономическую сферу, тех, кто сидит на потоках. Мы хотим закрыть все коррупционные бюджетные дыры. Конечно, это будет иметь сопротивление,
      – убежден представитель президента в парламенте.

      Заметим, чтобы внести изменения в Конституцию, нужны голоса 300 народных депутатов.

      Что могут изменить в Конституции?

      • Вести ответственность для нардепов за кнопкодавство (неперсональное голосование) и пропуск без уважительных причин одной трети пленарных заседаний. За это нердепов хотят лишать мандатов.
      • Снять депутатскую неприкосновенность.
      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Слуга народа Верховная Рада Руслан Стефанчук Законодательство Конституция
      Источник: 24 канал
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