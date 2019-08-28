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      "Слуга народу" готує кількасот змін до Конституції

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      На Конституцію України чекає кілька сотень змін
      На Конституцію України чекає кілька сотень змін / ti-ukraine.org

      Партія "Слуга народу" має 465 ініціатив про внесення змін до Конституції України у тій чи іншій частині, заявив на брифінгу представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук.

      "Питання в тому, наскільки вони по рівню готовності наближаються до ідеалу. Я думаю, що ці ініціативи є, ми зараз визначаємо черговість їх внесення до Верховної Ради. Визначаємо, які з них будуть визначені президентом як пріоритетні і на базі цього уже формуватимемо перелік того, над чим працюватимуть комітети, і що прийматиме Верховна Рада", – сказав Стефанчук.

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      Ми розуміємо, що багато з них (ініціатив) не знайдуть підтримки у Раді, тому що це речі, які дають можливість вигнати, якщо взяти економічну сферу, тих, хто сидить на потоках. Ми хочемо закрити всі корупційні бюджетні дірки. Звичайно, це матиме супротив,
      – переконаний представник президента в парламенті.

      Зауважимо, що аби внести зміни до Конституції, потрібні голоси 300 народних депутатів.

      Що можуть змінити в Конституції?

      • Вести відповідальність для нардепів за кнопкодавство (неперсональне голосування) та пропуск без поважних причин однієї третини пленарних засідань. За це нердепів хочуть позбавляти мандатів.
      • Зняти депутатську недоторканність.
      blog_ava
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      Теги: Слуга народу Новини політики Новини України Конституція Законодавство Руслан Стефанчук Верховна Рада
      Джерело: 24 канал
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