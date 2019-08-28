"Слуга народу" готує кількасот змін до Конституції

Партія "Слуга народу" має 465 ініціатив про внесення змін до Конституції України у тій чи іншій частині, заявив на брифінгу представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук.

"Питання в тому, наскільки вони по рівню готовності наближаються до ідеалу. Я думаю, що ці ініціативи є, ми зараз визначаємо черговість їх внесення до Верховної Ради. Визначаємо, які з них будуть визначені президентом як пріоритетні і на базі цього уже формуватимемо перелік того, над чим працюватимуть комітети, і що прийматиме Верховна Рада", – сказав Стефанчук.

Читайте також: Вакарчук закликав Зеленського змінити Конституцію

Ми розуміємо, що багато з них (ініціатив) не знайдуть підтримки у Раді, тому що це речі, які дають можливість вигнати, якщо взяти економічну сферу, тих, хто сидить на потоках. Ми хочемо закрити всі корупційні бюджетні дірки. Звичайно, це матиме супротив,

– переконаний представник президента в парламенті.

Зауважимо, що аби внести зміни до Конституції, потрібні голоси 300 народних депутатів.

Що можуть змінити в Конституції?