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      Вакарчук закликав Зеленського змінити Конституцію

      988 Читать новость на русском
      Святослав Вакарчук
      Святослав Вакарчук / 24 канал

      Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук закликав Президента України Володимира Зеленського терміново внести зміни до Конституції щодо зняття депутатської недоторканності

      Також новообраний депутат запропонував скоротити кількість депутатів у Раді з 450 до 300. Такі пропозиції він озвучив під час перс-брифінгу партії.

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      Крім того, "Голос" пропонує, щоб через прогули більше половини засідань однієї сесії парламенту або за кнопкодавство депутата позбавляли мандата.

      Сьогодні президент декларує бажання до рішучих змін, тому ми закликаємо президента негайно внести ці зміни. Ми їх підримаємо, надіємось, що "Слуга народу" теж,
      – заявив народний депутат України Святослав Вакарчук.

      Дивіться відео коментаря лідера партії "Голос":

      Раніше представник президента в Кабміні Андрій Герус заявив, що деякі положення Конституції необхідно змінити, аби мати можливість створити незалежні регуляторні ринки та антикорупційні органи. А представник глави держави у Верховній Раді Руслан Стефанчук заявляв, що команда президента Володимира Зеленського має намір змінити Конституцію України і планує розпочати з розділу про права і свободи громадян.

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      Теги: Новини політики Володимир Зеленський Святослав Вакарчук - новини Слуга народу Партія Голос Конституція
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