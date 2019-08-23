Вакарчук призвал Зеленского изменить Конституцию
Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук призвал Президента Украины Владимира Зеленского срочно внести изменения в Конституцию относительно снятия депутатской неприкосновенности.
Также новоизбранный депутат предложил сократить количество депутатов в Раде с 450 до 300. Такие предложения он озвучил во время пресс-брифинга партии.
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Кроме того, "Голос" предлагает, чтобы за прогулы более половины заседаний одной сессии парламента или за кнопкодавство депутата лишали мандата.
Сегодня президент декларирует желание к решительным изменениям, поэтому мы призываем президента немедленно внести эти изменения. Мы их поддержим, надеемся, что "Слуга народа" тоже,
– заявил народный депутат Украины Святослав Вакарчук.
Смотрите видео комментария лидера партии "Голос":
Ранее представитель президента в Кабмине Андрей Герус заявил, что некоторые положения Конституции необходимо изменить, чтобы иметь возможность создать независимые регуляторные рынки и антикоррупционные органы. А представитель главы государства в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявлял, что команда президента Владимира Зеленского намерена изменить Конституцию Украины и планирует начать с раздела о правах и свободах граждан.
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