Конституція України буде змінена, – Стефанчук

Команда президента Володимира Зеленського має намір змінити Конституцію України і планує розпочати з розділу про права і свободи громадян.

Представник глави держави у Верховній Раді Руслан Стефанчук в інтерв'ю "РБК-Україна" розповів, що органи влади, серед яких президент і парламент, мають багато дублюючих, невластивих і зайвих функцій.

Читайте також: Кого Зеленський призначив на ключові посади: список

Тому, команда президента має намір провести парламентську реформу, переглянути регламент, навести порядок з кількістю і функціями комітетів та міністерств тощо.

Конституція теж буде змінена, але чи буде вона змінена в якійсь частині або ж в цілому, можливо, на референдумі – все це питання дискусії. Ми збираємося відновити конституційну комісію, тому що президент і влада повинні задавати напрямок, а саме професіонали повинні формувати структуру і логіку,

– заявив Стефанчук.

За його словами, раніше всі зміни вносилися в розділи повноважень Верховної Ради і президента. Тепер команда Зеленського хоче розпочати змінювати основний закон України з розділу про права і свободи громадян.

"Там маса декларативних прав, які абсолютно не мають ні механізму реалізації, ні механізму захисту цих прав. Це треба міняти. Наша ідеологія в цілому – залишити за державою сервісні функції, це і є лібертаріанство в нашому розумінні. Наша мета – українська ліберальна економіка" , – пояснив представник Зеленського у ВР.

Що таке лібертаріанство?Стефанчук раніше говорив про необхідність запровадити в Україні ліберальну модель економіки, ліберальну модель відносин з відповідними національними особливостями. Тобто у центрі має бути людина, а не держава. І навколо неї повинна компонуватися держава.



Загалом лібертаріанство – це об'ємна політична філософія, прихильники якої виступають за втілення ідеї індивідуальної свободи та мінімізацію державного апарату. Філософія, яка містить дуже багато напрямків, від консерватизму і аж до часткового анархізму.