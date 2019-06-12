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      Конституція України буде змінена, – Стефанчук

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      Команда Зеленського має намір змінити конституцію України
      Команда Зеленського має намір змінити конституцію України / uk.wikipedia.org

      Команда президента Володимира Зеленського має намір змінити Конституцію України і планує розпочати з розділу про права і свободи громадян.

      Представник глави держави у Верховній Раді Руслан Стефанчук в інтерв'ю "РБК-Україна" розповів, що органи влади, серед яких президент і  парламент, мають багато дублюючих, невластивих і зайвих функцій.

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      Тому, команда президента має намір провести парламентську реформу, переглянути регламент, навести порядок з кількістю і функціями комітетів та міністерств тощо.

      Конституція теж буде змінена, але чи буде вона змінена в якійсь частині або ж в цілому, можливо, на референдумі – все це питання дискусії. Ми збираємося відновити конституційну комісію, тому що президент і влада повинні задавати напрямок, а саме професіонали повинні формувати структуру і логіку,
      – заявив Стефанчук.

      За його словами, раніше всі зміни вносилися в розділи повноважень Верховної Ради і президента. Тепер команда Зеленського хоче розпочати змінювати основний закон України з розділу про права і свободи громадян. 

      "Там маса декларативних прав, які абсолютно не мають ні механізму реалізації, ні механізму захисту цих прав. Це треба міняти. Наша ідеологія в цілому – залишити за державою сервісні функції, це і є лібертаріанство в нашому розумінні. Наша мета – українська ліберальна економіка" , – пояснив представник Зеленського у ВР.

      Що таке лібертаріанство?Стефанчук раніше говорив про необхідність запровадити в Україні ліберальну модель економіки, ліберальну модель відносин з відповідними національними особливостями. Тобто у центрі має бути людина, а не держава. І навколо неї повинна компонуватися держава.

      Загалом лібертаріанство – це об'ємна політична філософія, прихильники якої виступають за втілення ідеї індивідуальної свободи та мінімізацію державного апарату. Філософія, яка містить дуже багато напрямків, від консерватизму і аж до часткового анархізму.

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Руслан Стефанчук Конституція Президент України Законодавство
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