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      У Зеленського заговорили про необхідність внесення змін до Конституції

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      Володимир Зеленський та Андрій Герус
      Володимир Зеленський та Андрій Герус / Facebook // Андрій Герус

      Деякі положення Конституції необхідно змінити, аби мати можливість створити незалежні регуляторні ринки та антикорупційні органи. Про це заявив представник президента в Кабміні Андрій Герус.

      Таким чином він прокоментував рішення Конституційного суду України про визнання неконституційними ряду положень Закону "Про Національну комісію, яка здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг". 

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      "На нашу думку, це має бути врегульовано ухваленням нового закону про НКРЕКП, де будуть передбачені дещо інші процедури призначення. І, по-друге, повинні бути внесені зміни в Конституцію, щоб у Конституції було передбачено існування різних регуляторів, не тільки енергетичних, а також деяких антикорупційних органів", – зазначив Герус.

      Рішення Конституційного суду щодо НКРЕКП стане чинним з 31 грудня 2019 року. Відтак, представник президента наголошує на необхідності внесення змін до Конституції до кінця року.

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      Теги: Новини політики Володимир Зеленський Новини України Андрій Герус Конституція Енергетика
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