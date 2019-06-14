У Зеленського заговорили про необхідність внесення змін до Конституції

Деякі положення Конституції необхідно змінити, аби мати можливість створити незалежні регуляторні ринки та антикорупційні органи. Про це заявив представник президента в Кабміні Андрій Герус.

Таким чином він прокоментував рішення Конституційного суду України про визнання неконституційними ряду положень Закону "Про Національну комісію, яка здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг".

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"На нашу думку, це має бути врегульовано ухваленням нового закону про НКРЕКП, де будуть передбачені дещо інші процедури призначення. І, по-друге, повинні бути внесені зміни в Конституцію, щоб у Конституції було передбачено існування різних регуляторів, не тільки енергетичних, а також деяких антикорупційних органів", – зазначив Герус.

Рішення Конституційного суду щодо НКРЕКП стане чинним з 31 грудня 2019 року. Відтак, представник президента наголошує на необхідності внесення змін до Конституції до кінця року.

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