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      "Слуга народа" хочет отменить особый статус Севастополя: основания и детали

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      Статус Севастополя стоит менять после деоккупации Крыма, – "Слуга народа" / sevastopolis.com

      Народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Богдан Яременко рассказал об идее отмены особого статуса оккупированного города Севастополя. По его словам, с момента оккупации Крыма Россией аргументы за такой статус потеряли всякое значение для Украины.

      Один из вопросов, как особый статус мог помочь противодействовать военной операции России по захвату Крыма. Но он все равно не помог, подчеркнул Богдан Яременко.

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      Есть еще вопросы природы и происхождения этого статуса. Как по мне, то нет другой причины кроме той, что это "город русской славы", а именно – главная база Черноморского флота России,
      – отметил депутат.

      В то же время он отметил, что россияне терпели в "городе русской славы" поражения от всех, кто смог дойти так далеко. Этот аргумент потерял абсолютно любое значение для Украины после оккупации Севастополя и Крыма.

      "Любые другие аргументы касающиеся экономики или администрирования и управления городом или отсутствуют, или крайне неубедительны. Условно убедительным является аргумент о нецелесообразности изменения статуса города в период оккупации", – говорит Богдан Яременко.

      Впрочем, подчеркнул он, в условиях оккупации части территории государства стоит быть осмотрительными, а любые действия должны быть объяснены.

      Переговорив с председателем профильного комитета, мы договорились при подготовке законопроекта ко второму чтению внести поправку в переходные положения, которая определит, что изменение статуса города Севастополь состоится после его деоккупации,
      – резюмировал парламентарий.

      Что известно о Черноморском флоте России в Севастополе?После распада Советского Союза советский Черноморский флот перешел под контроль Украины на основе территориальной принадлежности. Однако часть офицеров флота, поддержанная властью из Москвы взбунтовалась против украинской власти.

      По результатам встречи 3 августа 1992 года президентов Кравчука и Ельцина флот должен был быть разделен пополам. Используя время на межгосударственные переговоры флот перешел под полную власть России.

      Также россияне отказывались покинуть Севастополь, мечтая о его передаче России. 9 июня 1995 года Кучма и Ельцин решили поделить флот 18,3% кораблей в ВМС Украины и 81,7% судов в ВМС России.

       

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Аннексия Крыма Новости политики Верховная Рада Новости России Слуга народа Богдан Яременко Новости Крыма Новости Севастополя
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