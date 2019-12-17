"Слуга народу" хоче скасувати особливий статус Севастополя: підстави і деталі

Народний депутат України від фракції "Слуга народу" Богдан Яременко розповів про ідею скасування особливого статусу окупованого міста Севастополя. З його слів, з моменту окупації Криму Росією аргументи за такий статус втратили будь-яке значення для України.

Одне з питань, як особливий статус міг допомогти протидіяти військовій операції Росії з захоплення Криму. Але він все одно не допоміг, наголосив Богдан Яременко.

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Є ще питання природи і походження цього статусу. Як на мене, то немає іншої причини окрім тієї, що це "город русской славы", а власне – головна база Чорноморського флоту Росії,

– зазначив депутат.

Водночас він наголосив, що росіяни терпіли у "місті російської слави" поразки від усіх, хто зміг дійти аж так далеко. Цей аргумент втратив абсолютно будь-яке значення для України після окупації Севастополя і Криму.

"Будь-які інші аргументи що стосуються економіки чи адміністрування і управління містом або відсутні, або вкрай непереконливі. Умовно переконливим є аргумент про недоцільність зміни статусу міста в період окупації", – каже Богдан Яременко.

Втім, підкреслив він, в умовах окупації частини території держави варто бути обачними, а будь-які дії мають бути поясненими.

Переговоривши з головою профільного комітету, ми домовились при підготовці законопроєкту до другого читання внести поправку в перехідні положення, яка визначить, що зміни статусу міста Севастополь відбудуться після його деокупації,

– резюмував парламентар.

Що відомо про Чорноморський флот Росії у Севастополі?Після розпаду Радянського Союзу радянський Чорноморський флот перейшов під контроль України на основі територіальної належності. Проте частина офіцерів флоту, підтримана владою з Москви збунтувалася проти української влади.



За результатом зустрічі 3 серпня 1992 року президентів Кравчука і Єльцина флот мав був поділений навпіл. Використовуючи час на міждержавні перемовини флот перейшов під повну владу Росії.



Також росіяни відмовлялися покинути Севастополь, мріючи про його передачу Росії. 9 червня 1995 року Кучма і Єльцин вирішили поділити флот 18,3% кораблів до ВМС України і 81,7 % судів до ВМС Росії.