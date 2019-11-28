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      У Конституцію України внесуть положення про Курултай і Меджліс кримських татар

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      Українська влада розробляє законопроєкти про статус Криму та кримських татар / uk.etcetera.media

      Українська влада роздумує про зміни до Конституції України, які стосуватимуться кримськотатарського народу. Зокрема, до основного закону держави планують внести положення про Меджліс і Курултай.

      При постійному представництві президента у Криму вже навіть створено експертну раду, яка займається роботою з цих питань, розповіла заступниця постпреда президента в АР Таміла Ташева в інтерв'ю "РБК-Україна".

      До слова: До кінця року в ООН можуть ухвалити дві резолюції по Криму

      Напрацьований законопроєкт про кримську автономію передбачає, що Меджліс і Курултай визнаються офіційними органами. Також передбачено і квотне представництво кримських татар в усіх органах місцевої влади та місцевих радах півострова,
      – підкреслила заступниця постпреда президента.

      За її словами, це питання справедливості. Мовляв, кримські татари – корінний народ півострова, який пережив декілька хвиль депортацій та пригноблення. Тому їм потрібно допомогти з відновленням прав.

      "Рамковий закон про корінні народи буде ухвалено швидко. Другим буде законопроєкт про кримськотатарський народ, а вже тоді – про кримську автономію", – розповіла Таміла Ташева.

      За її словами, перед ухваленням цих законопроєктів має бути детальна дискусія з суспільством та народними депутатами, позаяк усі ініціативи потребують змін до Конституції України.

      Що про це говорять самі кримські татари?

      Минулого тижня Меджліс кримськотатарського народу закликав Президента України Володимира Зеленського внести зміни до законів про статус Криму та кримських татар.

      Представницький орган кримськотатарського народу закликав Володимира Зеленського невідкладно зареєструвати у Верховній Раді законопроєкти про зміни до статті Конституції України про Автономну Республіку Крим, а також про статус кримськотатарського народу та про корінні народи України.

      Що таке Меджліс і Курултай?Меджліс – законодавчо-представницький орган в ісламських державах, аналог парламент. Меджліс кримськотатарського народу створений у 1991 році.

      Курултай – орган народного представництва. Національний з'їзд, під час якого вирішуються проблеми цілої нації.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Кримські татари Новини Криму Президент України Законодавство
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