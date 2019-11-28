В Конституцию Украины внесут положение о Курултае и Меджлисе крымских татар

Украинская власть размышляет об изменениях в Конституцию Украины, касающихся крымскотатарского народа. В частности, в основной закон государства планируют внести положение о Меджлисе и Курултае.

При постоянном представительстве президента в Крыму уже даже создан экспертный совет, который занимается работой по этим вопросам, рассказала заместитель постпреда президента в АР Тамила Ташева в интервью "РБК-Украина".

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Наработанный законопроект о крымской автономии предусматривает, что Меджлис и Курултай признаются официальными органами. Также предусмотрено и квотное представительство крымских татар в органах местной власти и местных советах полуострова,

– подчеркнула заместитель постпреда президента.

По ее словам, это вопрос справедливости. Мол, крымские татары – коренной народ полуострова, который пережил несколько волн депортаций и угнетения. Поэтому им нужно помочь с восстановлением прав.

"Рамочный закон о коренных народах будет принят быстро. Вторым будет законопроект о крымскотатарском народе, а уже тогда-о Крымской автономии", - рассказала Тамила Ташева.

По ее словам, перед принятием этих законопроектов должна быть подробная дискуссия с обществом и народными депутатами, поскольку все инициативы требуют изменений в Конституции Украины.

Что об этом говорят сами крымские татары?

На прошлой неделе Меджлис крымскотатарского народа призвал Президента Украины Владимира Зеленского внести изменения в законы о статусе Крыма и крымских татар.

Представительный орган крымскотатарского народа призвал Владимира Зеленского безотлагательно зарегистрировать в Верховной Раде законопроекты об изменениях в статьи Конституции Украины и Автономную Республику Крым, а также о статусе крымскотатарского народа и о коренных народах Украины.

Что такое Меджлис и Курултай?

Меджлис – законодательно-представительный орган в исламских государствах, аналог парламента. Меджлис крымскотатарского народа создан в 1991 году.



Курултай – орган народного представительства. Национальный съезд, во время которого решаются проблемы целой нации.