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      В Конституцию Украины внесут положение о Курултае и Меджлисе крымских татар

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      Украинская власть разрабатывает законопроекты о статусе Крыма и крымских татар / uk.etcetera.media

      Украинская власть размышляет об изменениях в Конституцию Украины, касающихся крымскотатарского народа. В частности, в основной закон государства планируют внести положение о Меджлисе и Курултае.

      При постоянном представительстве президента в Крыму уже даже создан экспертный совет, который занимается работой по этим вопросам, рассказала заместитель постпреда президента в АР Тамила Ташева в интервью "РБК-Украина".

      К слову: До конца года в ООН могут принять две резолюции по Крыму

      Наработанный законопроект о крымской автономии предусматривает, что Меджлис и Курултай признаются официальными органами. Также предусмотрено и квотное представительство крымских татар в органах местной власти и местных советах полуострова,
      – подчеркнула заместитель постпреда президента.

      По ее словам, это вопрос справедливости. Мол, крымские татары – коренной народ полуострова, который пережил несколько волн депортаций и угнетения. Поэтому им нужно помочь с восстановлением прав.

      "Рамочный закон о коренных народах будет принят быстро. Вторым будет законопроект о крымскотатарском народе, а уже тогда-о Крымской автономии", - рассказала Тамила Ташева.

      По ее словам, перед принятием этих законопроектов должна быть подробная дискуссия с обществом и народными депутатами, поскольку все инициативы требуют изменений в Конституции Украины.

      Что об этом говорят сами крымские татары?

      На прошлой неделе Меджлис крымскотатарского народа призвал Президента Украины Владимира Зеленского внести изменения в законы о статусе Крыма и крымских татар.

      Представительный орган крымскотатарского народа призвал Владимира Зеленского безотлагательно зарегистрировать в Верховной Раде законопроекты об изменениях в статьи Конституции Украины и Автономную Республику Крым, а также о статусе крымскотатарского народа и о коренных народах Украины.

      Что такое Меджлис и Курултай?
      Меджлис – законодательно-представительный орган в исламских государствах, аналог парламента. Меджлис крымскотатарского народа создан в 1991 году.

      Курултай – орган народного представительства. Национальный съезд, во время которого решаются проблемы целой нации.

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      27 ноября
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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Законодательство Президент Украины Новости Крыма Крымские татары
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