Чего украинцы ждут от "Слуги народа" и почему падает рейтинг "Голоса": мнение социолога

Снижение рейтингов "Слуги народа" связано с тем, что это правящая партия, и это закономерная тенденция. В "Голоса" падает поддержка, поскольку его избиратели не видят особой активности. Это плохой сигнал для политической силы.

Об этом 24 каналу рассказал заместитель директора социологической службы Центра Разумкова Михаил Мищенко.

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От фракции "Слуга народа" ждут большего, системных изменений. В Украине остается большая армия чиновников. А самый низкий уровень доверия украинцев именно к чиновникам. В этом вопросе нельзя обойтись без взаимодействия с гражданским обществом. А деятельность "Голоса" не заметна. Законодательная инициатива Голоса о мире на Донбассе не сильно отличается от предложений "Слуги народа",

– отмечает Михаил Мищенко.

При этом увеличение рейтинга на 5% партии "Сила и честь", по мнению социолога, нельзя считать определяющим. С одной стороны, очевидно, электорат лидера этой партии Игоря Смешко возвращается. С другой, до выборов далеко, поэтому это не слишком обнадеживающие показатели. Ведь перед парламентскими выборами 2019 года соцопросы показывали 5%, но "Сила и честь" не преодолела этот предвыборный барьер.

"В пророссийской "Оппозиционной платформы – За жизнь" нет увеличения рейтинга. Это все в пределах статистической погрешности. В ОПЗЖ перешла часть "Оппоблока", который не прошел в парламент. Электорат у этих партий общий. А уровень доверия к руководителям ОПЗЖ низкий. Медведчуку не доверяют 75%, Юрию Бойко – 70%", – отмечает Мищенко.

Данные последних социологических опросов?

Согласно исследованию, проведенному Центром Разумкова с 13 по 17 февраля, если бы в ближайшее время проходили выборы в Верховную Раду, то были бы такие результаты:

"Слуга народа" – 36% среди тех, кто примет участие в выборах и определился;

"Оппозиционная платформа – За жизнь" – 15%;

"Европейская солидарность" – 13%;

ВО "Батькивщина" – 10%;

"Сила и честь" – 5%;

Радикальная партия Олега Ляшко – 3,5%;

"Голос" – 3,2%.