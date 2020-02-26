08:02
26 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      НОВЫЕ САНЖАРЫ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ КОРОНАВИРУС 2020 ЕВРОВИДЕНИЕ 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Нимфа Виола дарит радость ближним. Фирменная русская походка
      Вєсті Кремля
      22:15, 25 февраля
      Вести.UA: Самопожертвование сына Порошенко. Труханов не тонет
      Вєсті.UA
      19:17, 25 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      НОВЫЕ САНЖАРЫ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ КОРОНАВИРУС 2020 ЕВРОВИДЕНИЕ 2020

      Чего украинцы ждут от "Слуги народа" и почему падает рейтинг "Голоса": мнение социолога

      - Читати новину українською
      Как изменилась поддержка политических партий Украины? / gettyimages.com

      Снижение рейтингов "Слуги народа" связано с тем, что это правящая партия, и это закономерная тенденция. В "Голоса" падает поддержка, поскольку его избиратели не видят особой активности. Это плохой сигнал для политической силы.

      Об этом 24 каналу рассказал заместитель директора социологической службы Центра Разумкова Михаил Мищенко.

      Интересно: Рейтинг Владимира Зеленского: кого бы украинцы избрали президентом сегодня

      От фракции "Слуга народа" ждут большего, системных изменений. В Украине остается большая армия чиновников. А самый низкий уровень доверия украинцев именно к чиновникам. В этом вопросе нельзя обойтись без взаимодействия с гражданским обществом. А деятельность "Голоса" не заметна. Законодательная инициатива Голоса о мире на Донбассе не сильно отличается от предложений "Слуги народа",
      – отмечает Михаил Мищенко.

      При этом увеличение рейтинга на 5% партии "Сила и честь", по мнению социолога, нельзя считать определяющим. С одной стороны, очевидно, электорат лидера этой партии Игоря Смешко возвращается. С другой, до выборов далеко, поэтому это не слишком обнадеживающие показатели. Ведь перед парламентскими выборами 2019 года соцопросы показывали 5%, но "Сила и честь" не преодолела этот предвыборный барьер.

      "В пророссийской "Оппозиционной платформы – За жизнь" нет увеличения рейтинга. Это все в пределах статистической погрешности. В ОПЗЖ перешла часть "Оппоблока", который не прошел в парламент. Электорат у этих партий общий. А уровень доверия к руководителям ОПЗЖ низкий. Медведчуку не доверяют 75%, Юрию Бойко – 70%", – отмечает Мищенко.

      Данные последних социологических опросов?

      Согласно исследованию, проведенному Центром Разумкова с 13 по 17 февраля, если бы в ближайшее время проходили выборы в Верховную Раду, то были бы такие результаты:

      "Слуга народа" – 36% среди тех, кто примет участие в выборах и определился;

      "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 15%;

      "Европейская солидарность" – 13%;

      ВО "Батькивщина" – 10%;

      "Сила и честь" – 5%;

      Радикальная партия Олега Ляшко – 3,5%;

      "Голос" – 3,2%.

      Завтрак в микроволновке: три вкусных рецепта
      сегодня
      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Партия Голос Виктор Медведчук Юрий Бойко Верховная Рада Слуга народа Оппозиционная платформа – За жизнь Партия Сила и честь
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 06:20 Сколько времени нужно, чтобы накопить на собственную квартиру: инфографика
      Яніна Ткачук
      сегодня , 06:00 Любомир Гузар – моральный авторитет для многих людей: что о нем известно
      Юліана Вінтюк
      17 февраля , 16:16 Психология покера: как совладать с эмоциями и "читать" оппонентов
      25 февраля , 15:52 Лучшие дилеры по продажам электрокаминов Dimplex посетили масштабный завод в Ирландии
      Соня Волошин
      25 февраля , 22:08 Главные новости 25 февраля:оккупанты освободили украинских рыбаков, Чорновол объявили подозрение
      Вероніка Климська
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук