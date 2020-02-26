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      Що українці чекають від "Слуги народу" і чому падає рейтинг "Голосу": думка соціолога

      - Читать новость на русском
      Як змінилася підтримка політичних партій України? / gettyimages.com

      Зниження рейтингів "Слуги народу" пов’язано з тим, що це провладна партія, і це закономірна тенденція. У "Голосу" падає підтримка, оскільки його виборці не бачать особливої активності. Це поганий сигнал для політичної сили.

      Про це 24 каналу розповів заступник директора соціологічної служби Центру Разумкова Михайло Міщенко.

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      Від фракції "Слуга народу" чекають більшого, системних змін. В Україні залишається велика армія чиновників. А найнижчий рівень довіри українців саме до чиновників. У цьому питанні не можна обійтися без взаємодії з громадянським суспільством. А діяльність "Голосу" не помітна. Законодавча ініціатива Голосу щодо миру на Донбасі не сильно відрізняється від пропозицій "Слуги народу",
      – зазначає Михайло Міщенко.

      При цьому збільшення рейтингу до 5% партії "Сила і честь", на думку соціолога, не можна вважати визначальним. З одного боку, вочевидь, електорат лідера цієї партії Ігоря Смешко повертається. З іншого, до виборів далеко, тому це не надто обнадійливі показники. Адже перед парламентськими виборами 2019 року соцопитування показували 5%, але "Сила і честь" не подолала цей передвиборний бар’єр.

      "У проросійської "Опозиційної платформи – За життя" немає збільшення рейтингу. Це все в межах статистичної похибки. До ОПЗЖ перейшла частина "Опоблоку", який не пройшов до парламенту. Електорат у цих партій спільний. А рівень довіри до керівників ОПЗЖ низький. Медведчуку не довіряють 75%, Юрію Бойку – 70%", – наголошує Міщенко.

      Які дані останніх соціологічних опитувань?

      Згідно дослідженню, проведеному Центром Разумкова з 13 до 17 лютого, якби найближчим часом відбувалися вибори до Верховної Ради , то були б такі результати:

      "Слуга народу" – 36% серед тих, хто візьме участь у виборах і визначився;

      "Опозиційна платформа – За життяЙ – 15%;

      "Європейська солідарність" – 13%;

      ВО "Батьківщина" – 10%;

      "Сила і честь" – 5%;

      Радикальна партія Олега Ляшка – 3,5%;

      "Голос" – 3,2%.

      Сніданок у мікрохвильовці: три смачних рецепти
      сьогодні
      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Партія Голос Новини політики Віктор Медведчук Юрій Бойко Верховна Рада Слуга народу Опозиційна платформа – За життя Партія Сила і честь
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