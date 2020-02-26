Що українці чекають від "Слуги народу" і чому падає рейтинг "Голосу": думка соціолога

Зниження рейтингів "Слуги народу" пов’язано з тим, що це провладна партія, і це закономірна тенденція. У "Голосу" падає підтримка, оскільки його виборці не бачать особливої активності. Це поганий сигнал для політичної сили.

Про це 24 каналу розповів заступник директора соціологічної служби Центру Разумкова Михайло Міщенко.

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Від фракції "Слуга народу" чекають більшого, системних змін. В Україні залишається велика армія чиновників. А найнижчий рівень довіри українців саме до чиновників. У цьому питанні не можна обійтися без взаємодії з громадянським суспільством. А діяльність "Голосу" не помітна. Законодавча ініціатива Голосу щодо миру на Донбасі не сильно відрізняється від пропозицій "Слуги народу",

– зазначає Михайло Міщенко.

При цьому збільшення рейтингу до 5% партії "Сила і честь", на думку соціолога, не можна вважати визначальним. З одного боку, вочевидь, електорат лідера цієї партії Ігоря Смешко повертається. З іншого, до виборів далеко, тому це не надто обнадійливі показники. Адже перед парламентськими виборами 2019 року соцопитування показували 5%, але "Сила і честь" не подолала цей передвиборний бар’єр.

"У проросійської "Опозиційної платформи – За життя" немає збільшення рейтингу. Це все в межах статистичної похибки. До ОПЗЖ перейшла частина "Опоблоку", який не пройшов до парламенту. Електорат у цих партій спільний. А рівень довіри до керівників ОПЗЖ низький. Медведчуку не довіряють 75%, Юрію Бойку – 70%", – наголошує Міщенко.

Які дані останніх соціологічних опитувань?

Згідно дослідженню, проведеному Центром Разумкова з 13 до 17 лютого, якби найближчим часом відбувалися вибори до Верховної Ради , то були б такі результати:

"Слуга народу" – 36% серед тих, хто візьме участь у виборах і визначився;

"Опозиційна платформа – За життяЙ – 15%;

"Європейська солідарність" – 13%;

ВО "Батьківщина" – 10%;

"Сила і честь" – 5%;

Радикальна партія Олега Ляшка – 3,5%;

"Голос" – 3,2%.