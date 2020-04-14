"Слуга народа" имеет негласную договоренность, в назначении руководителей министерств,– Арахамия

Команда президентской партии "Слуги народа" имеет договоренность о том, что кандидаты в министры отныне будут проходить "испытательный срок" в статусе временно исполняющего обязанности. Такой период продлится от 2 до 3 месяцев.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире одного из украинских телеканалов пояснил, что в корпоративном сегменте всегда, когда человека берут на работу, ему дают испытательный срок, чтобы понять справляется ли он со своими обязанностями.

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Поскольку у нас в государстве на посту министра отсутствует такой форм-фактор, то сейчас мы приняли неформальное решение, что мы будем всех этих людей оформлять как временно исполняющие обязанности,

– добавил Арахамия.

По его словам, Рада за это время посмотрит как они работают, каких результатов достигают и как коммуницируют с профильными комитетами. Только после этого за кандидата будут голосовать в зале.

По мнению Давида Арахамии, это правильный путь.

Заметим, что Рада в ближайшее время соберется на внеочередное заседание. Среди возможных вопросов – назначение нового министра энергетики и защиты окружающей среды. Пока эта должность остается вакантной в правительстве Дениса Шмыгаля.

Что известно о внеочередных сессиях Рады?Верховная Рада Украины изменила календарь 3 сессии таким образом, чтобы во время карантина не было пленарных заседаний. Однако парламентарии провели уже 4 внеочередных заседания.



Из них 3 состоялись в один день – 30 марта. Рада приняла "антиколомойський" и земельный законопроекты, определила правила карантина, разблокировала питание войска и многое другое.