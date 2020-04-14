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      "Слуга народу" має негласну домовленість з призначення керівників міністерств, – Арахамія

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      Арахамія розповів про негласну домовленість у партії / 24 канал

      Команда президентської партії "Слуги народу" має домовленість про те, що кандидати в міністри відтепер проходитимуть "випробувальний термін" у статусі тимчасово виконуючого обов’язки. Такий період триватиме від 2 до 3 місяців.

      Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі одного з українських телеканалів пояснив, що корпоративному сегменті завжди, коли людину беруть на роботу, їй дають випробувальний термін, щоб зрозуміти чи справляється вона зі своїми обов’язками.

      До теми Коли Рада збереться на позачергове засідання: версія "Слуги народу" та Разумкова

      Оскільки у нас в державі на посаді міністра відсутній такий форм-фактор, то зараз ми прийняли неформальне рішення, що ми будемо всіх цих людей оформляти як тимчасово виконуючі обов’язки,
      – додав Арахамія.

      За його словами, Рада за цей час подивиться як вони працюють, яких результатів досягають та як комунікують з профільними комітетами. Лише після цього за кандидата голосуватимуть у залі.

      На думку Давида Арахамії, це правильний шлях.

      Зауважимо, що Рада найближчим часом збереться на позачергове засідання. Серед можливих питань – призначення нового міністра енергетики та захисту довкілля. Наразі ця посада залишається вакантною в уряді Дениса Шмигаля.

      Що відомо про позачергові сесії Ради?Верховна Рада України змінила календар 3 сесії таким чином, щоб під час карантину не було пленарних засідань. Однак парламентарі провели вже 4 позачергові засідання.

      З них 3 відбулися в один день – 30 березня. Рада ухвалила "антиколомойський" і земельний законопроєкти, визначила правила карантину, розблокувала харчування війська і багато іншого.

      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Давид Арахамія Слуга народу Верховна Рада Уряд Шмигаля Новини України Новини політики
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