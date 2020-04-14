"Слуга народу" має негласну домовленість з призначення керівників міністерств, – Арахамія

Команда президентської партії "Слуги народу" має домовленість про те, що кандидати в міністри відтепер проходитимуть "випробувальний термін" у статусі тимчасово виконуючого обов’язки. Такий період триватиме від 2 до 3 місяців.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі одного з українських телеканалів пояснив, що корпоративному сегменті завжди, коли людину беруть на роботу, їй дають випробувальний термін, щоб зрозуміти чи справляється вона зі своїми обов’язками.

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Оскільки у нас в державі на посаді міністра відсутній такий форм-фактор, то зараз ми прийняли неформальне рішення, що ми будемо всіх цих людей оформляти як тимчасово виконуючі обов’язки,

– додав Арахамія.

За його словами, Рада за цей час подивиться як вони працюють, яких результатів досягають та як комунікують з профільними комітетами. Лише після цього за кандидата голосуватимуть у залі.

На думку Давида Арахамії, це правильний шлях.

Зауважимо, що Рада найближчим часом збереться на позачергове засідання. Серед можливих питань – призначення нового міністра енергетики та захисту довкілля. Наразі ця посада залишається вакантною в уряді Дениса Шмигаля.

Що відомо про позачергові сесії Ради?Верховна Рада України змінила календар 3 сесії таким чином, щоб під час карантину не було пленарних засідань. Однак парламентарі провели вже 4 позачергові засідання.



З них 3 відбулися в один день – 30 березня. Рада ухвалила "антиколомойський" і земельний законопроєкти, визначила правила карантину, розблокувала харчування війська і багато іншого.