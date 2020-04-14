Позачергове засідання Ради 16 або 21 квітня: які питання розглядатимуть нардепи

Нове позачергове засідання Верховної Ради, найімовірніше пройде або 16, або 22 квітня. Основним на порядку денному буде законопроєкт щодо змін до регламенту. Також нарлепи можуть розглянути й інші проєкти законів, що чекають на свою чергу. Натомість кадрових питань парламент розглядати не буде.

Як розповіла заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, депутати передусім планують розглянути законопроєкт №1043 "Проект Закону про внесення змін до регламенту Верховної ради України щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури". За словами парламентарки, документ уже схвалив регламентний комітет, передає РБК-Україна.

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У коментарі 24 каналу Кравчук зауважила, що законопроєкт про зміни до регламенту частково обмежує права депутатів. Згідно зі змінами до регламенту, у Раді діятиме нова процедура у роботі з правками.

Якщо є велика кількість правок, які відхилив профільний комітет – треба буде вибрати лише по 5 від кожної фракції, і саме їх можна буде ставити на підтвердження в залі,

– зазначила вона.

Народна обраниця пояснила, що має бути певний баланс між правами народних депутатів і загальним принципом роботи в залі.

Кравчук додала, що кадрових питань Верховна рада 16 квітня не розглядатиме. Щоправда, до порядку денного можуть включити й інші законопроекти, які зачекались на розгляд. Зокрема, Рада може розглянути законопроект про оборонні закупівлі в другому читанні.

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Про що мовиться у законопроєкті щодо протидії зловживанням нардепів зі скасування законів

Згідно з пояснювальною запискою, пропонуються, щоб не менш як одна третина від конституційного складу народних депутатів, президент або Кабінет міністрів могли внести проєкт постанови Верховної Ради про скасування рішення щодо прийняття закону , постанови чи іншого акту в цілому. Це зупинило б одноосібні подання на скасування якогось закону, який вже схвалила більшість.

могли внести проєкт постанови Верховної Ради , постанови чи іншого акту в цілому. Це зупинило б одноосібні подання на скасування якогось закону, який вже схвалила більшість. Тільки за процедурними рішеннями парламенту можна проводити обговорення врахованої головним комітетом пропозиції , поправки з подальшим голосуванням за її ухвалення, виключення у цілому чи її частини.

парламенту , поправки з подальшим голосуванням за її ухвалення, виключення у цілому чи її частини. У такому ж порядку можуть порушувати питання про розгляд пропозиції чи поправки до тексту статті законопроєкту, який ухвалили у першому читанні, якщо така правка є відсутньою у запропонованій головним комітетом редакції.

Зауважимо. що розгляд цього законопроєкту у другому читанні мав би пришвидшити розгляд "антиколомойського" закону у другому читанні.

Раніше у ЗМІ поширилася інформація, що на другому за тиждень засіданні розглядатимуть так званий "антиколомойський" закон. Однак, до цього часу не встигнуть погрупувати та внести у таблицю на розгляд усі 16 тисяч правок, які до нього внесли.

Що відомо про позачергові сесії Ради?Верховна Рада України змінила календар 3 сесії таким чином, щоб під час карантину не було пленарних засідань. Натомість парламентарі провели вже 4 позачергові засідання.



З них 3 відбулися в один день – 30 березня. Під час позачергових засідань Рада, зокрема, ухвалила "антиколомойський" і земельний законопроєкти, визначила правила карантину, розблокувала харчування війська та багато іншого.