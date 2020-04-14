Позачергове засідання Ради 16 або 21 квітня: які питання розглядатимуть нардепи
Нове позачергове засідання Верховної Ради, найімовірніше пройде або 16, або 22 квітня. Основним на порядку денному буде законопроєкт щодо змін до регламенту. Також нарлепи можуть розглянути й інші проєкти законів, що чекають на свою чергу. Натомість кадрових питань парламент розглядати не буде.
Як розповіла заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, депутати передусім планують розглянути законопроєкт №1043 "Проект Закону про внесення змін до регламенту Верховної ради України щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури". За словами парламентарки, документ уже схвалив регламентний комітет, передає РБК-Україна.
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У коментарі 24 каналу Кравчук зауважила, що законопроєкт про зміни до регламенту частково обмежує права депутатів. Згідно зі змінами до регламенту, у Раді діятиме нова процедура у роботі з правками.
Якщо є велика кількість правок, які відхилив профільний комітет – треба буде вибрати лише по 5 від кожної фракції, і саме їх можна буде ставити на підтвердження в залі,
– зазначила вона.
Народна обраниця пояснила, що має бути певний баланс між правами народних депутатів і загальним принципом роботи в залі.
Кравчук додала, що кадрових питань Верховна рада 16 квітня не розглядатиме. Щоправда, до порядку денного можуть включити й інші законопроекти, які зачекались на розгляд. Зокрема, Рада може розглянути законопроект про оборонні закупівлі в другому читанні.
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Про що мовиться у законопроєкті щодо протидії зловживанням нардепів зі скасування законів
- Згідно з пояснювальною запискою, пропонуються, щоб не менш як одна третина від конституційного складу народних депутатів, президент або Кабінет міністрів могли внести проєкт постанови Верховної Ради про скасування рішення щодо прийняття закону, постанови чи іншого акту в цілому. Це зупинило б одноосібні подання на скасування якогось закону, який вже схвалила більшість.
- Тільки за процедурними рішеннями парламенту можна проводити обговорення врахованої головним комітетом пропозиції, поправки з подальшим голосуванням за її ухвалення, виключення у цілому чи її частини.
- У такому ж порядку можуть порушувати питання про розгляд пропозиції чи поправки до тексту статті законопроєкту, який ухвалили у першому читанні, якщо така правка є відсутньою у запропонованій головним комітетом редакції.
Зауважимо. що розгляд цього законопроєкту у другому читанні мав би пришвидшити розгляд "антиколомойського" закону у другому читанні.
Раніше у ЗМІ поширилася інформація, що на другому за тиждень засіданні розглядатимуть так званий "антиколомойський" закон. Однак, до цього часу не встигнуть погрупувати та внести у таблицю на розгляд усі 16 тисяч правок, які до нього внесли.
Що відомо про позачергові сесії Ради?Верховна Рада України змінила календар 3 сесії таким чином, щоб під час карантину не було пленарних засідань. Натомість парламентарі провели вже 4 позачергові засідання.
З них 3 відбулися в один день – 30 березня. Під час позачергових засідань Рада, зокрема, ухвалила "антиколомойський" і земельний законопроєкти, визначила правила карантину, розблокувала харчування війська та багато іншого.
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