Внеочередное заседание Рады 16 или 21 апреля: какие вопросы будут рассматривать нардепы
Новое внеочередное заседание Верховной Рады, скорее всего пройдет либо 16, либо 22 апреля. Основным на повестке дня будет законопроект об изменениях в регламент. Также нардепы могут рассмотреть и другие проекты законов, которые ждут свою очередь. Зато кадровые вопросы парламент рассматривать не будет.
Как рассказала заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, депутаты прежде всего планируют рассмотреть законопроект №1043 "Проект Закона о внесении изменений в регламент Верховной рады Украины относительно противодействия злоупотреблениям прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры". По словам парламентария, документ уже одобрил регламентный комитет, передает РБК-Украина.
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В комментарии 24 канала Кравчук отметила, что законопроект об изменениях в регламент частично ограничивает права депутатов. Согласно изменениям в регламент, в Раде будет действовать новая процедура в работе с правками.
Если есть большое количество правок, которые отклонил профильный комитет – надо будет выбрать только по 5 от каждой фракции, и именно их можно будет ставить на подтверждение в зале,
– отметила она.
Народная избранница пояснила, что должен быть определенный баланс между правами народных депутатов и общим принципом работы в зале.
Кравчук добавила, что кадровые вопросы Верховная рада 16 апреля не будет рассматривать. Правда, в повестку дня могут включить и другие законопроекты, которые заждались рассмотрения. В частности, Рада может рассмотреть законопроект об оборонных закупках во втором чтении.
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О чем говорится в законопроекте о противодействии злоупотреблениям нардепов по отмене законов
- Согласно пояснительной записке предлагается, чтобы не менее чем одна треть от конституционного состава народных депутатов, президент или Кабинет министров могли внести проект постановления Верховной Рады об отмене решения о принятии закона, постановления или иного акта в целом. Это остановило бы единоличные представления на отмену какого-то закона, который уже одобрило большинство.
- Только за процедурными решениями парламента можно проводить обсуждение учтенного главным комитетом предложения, поправки с последующим голосованием за его принятие, исключение в целом или его части.
- В таком же порядке могут ставить вопрос о рассмотрении предложения или поправки к тексту статьи законопроекта, который приняли в первом чтении, если такая правка является отсутствующей в предложенной головным комитетом редакции.
Заметим. что рассмотрение этого законопроекта во втором чтении должно ускорить рассмотрение "антиколомойского" закона во втором чтении.
Ранее в СМИ распространилась информация, что на втором за неделю заседании будут рассматривать так называемый "антиколомойский" закон. Однако, до сих пор не успеют сгруппировать и внести в таблицу на рассмотрение все 16 тысяч поправок, которые в него внесли.
Что известно о внеочередных сессиях Рады?
Верховная Рада Украины изменила календарь 3 сессии таким образом, чтобы во время карантина не было пленарных заседаний. Зато парламентарии провели уже 4 внеочередных заседания.
Из них 3 состоялись в один день – 30 марта. Во время внеочередных заседаний Рада, в частности, приняла "антиколомойский" и земельный законопроекты, определила правила карантина, разблокировала питание войск и многое другое.
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