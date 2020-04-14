Внеочередное заседание Рады 16 или 21 апреля: какие вопросы будут рассматривать нардепы

Новое внеочередное заседание Верховной Рады, скорее всего пройдет либо 16, либо 22 апреля. Основным на повестке дня будет законопроект об изменениях в регламент. Также нардепы могут рассмотреть и другие проекты законов, которые ждут свою очередь. Зато кадровые вопросы парламент рассматривать не будет.

Как рассказала заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, депутаты прежде всего планируют рассмотреть законопроект №1043 "Проект Закона о внесении изменений в регламент Верховной рады Украины относительно противодействия злоупотреблениям прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры". По словам парламентария, документ уже одобрил регламентный комитет, передает РБК-Украина.

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В комментарии 24 канала Кравчук отметила, что законопроект об изменениях в регламент частично ограничивает права депутатов. Согласно изменениям в регламент, в Раде будет действовать новая процедура в работе с правками.

Если есть большое количество правок, которые отклонил профильный комитет – надо будет выбрать только по 5 от каждой фракции, и именно их можно будет ставить на подтверждение в зале,

– отметила она.

Народная избранница пояснила, что должен быть определенный баланс между правами народных депутатов и общим принципом работы в зале.

Кравчук добавила, что кадровые вопросы Верховная рада 16 апреля не будет рассматривать. Правда, в повестку дня могут включить и другие законопроекты, которые заждались рассмотрения. В частности, Рада может рассмотреть законопроект об оборонных закупках во втором чтении.

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О чем говорится в законопроекте о противодействии злоупотреблениям нардепов по отмене законов

Согласно пояснительной записке предлагается, чтобы не менее чем одна треть от конституционного состава народных депутатов, президент или Кабинет министров могли внести проект постановления Верховной Рады об отмене решения о принятии закона , постановления или иного акта в целом. Это остановило бы единоличные представления на отмену какого-то закона, который уже одобрило большинство.

могли внести проект постановления Верховной Рады , постановления или иного акта в целом. Это остановило бы единоличные представления на отмену какого-то закона, который уже одобрило большинство. Только за процедурными решениями парламента можно проводить обсуждение учтенного главным комитетом предложения , поправки с последующим голосованием за его принятие, исключение в целом или его части.

парламента , поправки с последующим голосованием за его принятие, исключение в целом или его части. В таком же порядке могут ставить вопрос о рассмотрении предложения или поправки к тексту статьи законопроекта, который приняли в первом чтении, если такая правка является отсутствующей в предложенной головным комитетом редакции.

Заметим. что рассмотрение этого законопроекта во втором чтении должно ускорить рассмотрение "антиколомойского" закона во втором чтении.

Ранее в СМИ распространилась информация, что на втором за неделю заседании будут рассматривать так называемый "антиколомойский" закон. Однако, до сих пор не успеют сгруппировать и внести в таблицу на рассмотрение все 16 тысяч поправок, которые в него внесли.

Что известно о внеочередных сессиях Рады?

Верховная Рада Украины изменила календарь 3 сессии таким образом, чтобы во время карантина не было пленарных заседаний. Зато парламентарии провели уже 4 внеочередных заседания.



Из них 3 состоялись в один день – 30 марта. Во время внеочередных заседаний Рада, в частности, приняла "антиколомойский" и земельный законопроекты, определила правила карантина, разблокировала питание войск и многое другое.