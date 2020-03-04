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      КОРОНАВИРУС В УКРАИНЕ ОТСТАВКА ПРАВИТЕЛЬСТВА ГОНЧАРУКА ДЕНИС ШМЫГАЛЬ

      "Слуга народа" Юраш объяснил, почему новый Кабмин будут выбирать пакетом

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      Верховная Рада на внеочередном заседании проголосовала за отставку премьер-министра Алексея Гончарука. Вместе с ним в отставку уйдет весь Кабмин, однако некоторые министры останутся на своих должностях. Голосование за обновленное правительство будет происходить одним пакетом.

      Почему за кадровые изменения в правительстве будут голосовать таким образом – в комментарии 24 каналу рассказал "слуга народа" Святослав Юраш.

      Важно! Внеочередное заседание Верховной Рады: все, что известно на данный момент

      "Нам нужен Кабинет Министров, который сможет зафиксировать ту реальность, которую мы имеем", – отметил он.

      Почему раньше правительство формировалось индивидуально? Потому что были договоренности олигархических партийных групп. Они между собой договаривались и тестировали эти договоренности индивидуальным голосованием,
      – пояснил депутат.

      "Сейчас мы объединенное правительство, объединенный парламент и президент. И мы будем работать с этими институтами", – добавил Юраш.

      Что известно о кадровых изменениях в Кабмине

      В новом правительстве Шмыгаля останутся на своих должностях:

      • вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров;
      • министр юстиции Денис Малюська;
      • министр внутренних дел Арсен Аваков;
      • министр инфраструктуры Владислав Криклий.

      Кто и какие должности займет в обновленном правительстве:

      • министром соцполитики вместо Юлии Соколовской предлагают назначить Марину Лазебную;
      • главой Минветеранов вместо Оксаны Коляды назначат Сергея Бессараба;
      • министром финансов вместо Оксаны Маркаровой предлагают Игоря Уманского;
      • Минздрав вместо Зоряны Скалецкой возглавит Илья Емец;
      • на Минобороны вместо Андрея Загороднюка предлагают Андрея Тарана;
      • министром энергетики вместо Алексея Оржеля планируют Ивана Плачкова;
      • министром развития общин и территорий вместо Дениса Шмыгаля предлагают Алексея Чернышева;
      • министром экономики вместо Тимофея Милованова будет Роман Жуковский;
      • Тимофея Милованова планируют назначить министром агропромышленного комплекса;
      • министром Кабинета министров вместо Дмитрия Дубилета будет назначен Олег Немчинов.

      Отметим, что новым главой правительства, скорее всего, станет Денис Шмыгаль, который сейчас является вице-премьер-министром и министром развития общин и территорий.

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      Автор: Ирина Буртык
      Теги: Кабинет Министров Украины Алексей Гончарук Новости Украины Верховная Рада Отставка правительства Гончарука Слуга народа
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