"Слуга народа" Юраш объяснил, почему новый Кабмин будут выбирать пакетом
Верховная Рада на внеочередном заседании проголосовала за отставку премьер-министра Алексея Гончарука. Вместе с ним в отставку уйдет весь Кабмин, однако некоторые министры останутся на своих должностях. Голосование за обновленное правительство будет происходить одним пакетом.
Почему за кадровые изменения в правительстве будут голосовать таким образом – в комментарии 24 каналу рассказал "слуга народа" Святослав Юраш.
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"Нам нужен Кабинет Министров, который сможет зафиксировать ту реальность, которую мы имеем", – отметил он.
Почему раньше правительство формировалось индивидуально? Потому что были договоренности олигархических партийных групп. Они между собой договаривались и тестировали эти договоренности индивидуальным голосованием,
– пояснил депутат.
"Сейчас мы объединенное правительство, объединенный парламент и президент. И мы будем работать с этими институтами", – добавил Юраш.
Что известно о кадровых изменениях в Кабмине
В новом правительстве Шмыгаля останутся на своих должностях:
- вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров;
- министр юстиции Денис Малюська;
- министр внутренних дел Арсен Аваков;
- министр инфраструктуры Владислав Криклий.
Кто и какие должности займет в обновленном правительстве:
- министром соцполитики вместо Юлии Соколовской предлагают назначить Марину Лазебную;
- главой Минветеранов вместо Оксаны Коляды назначат Сергея Бессараба;
- министром финансов вместо Оксаны Маркаровой предлагают Игоря Уманского;
- Минздрав вместо Зоряны Скалецкой возглавит Илья Емец;
- на Минобороны вместо Андрея Загороднюка предлагают Андрея Тарана;
- министром энергетики вместо Алексея Оржеля планируют Ивана Плачкова;
- министром развития общин и территорий вместо Дениса Шмыгаля предлагают Алексея Чернышева;
- министром экономики вместо Тимофея Милованова будет Роман Жуковский;
- Тимофея Милованова планируют назначить министром агропромышленного комплекса;
- министром Кабинета министров вместо Дмитрия Дубилета будет назначен Олег Немчинов.
Отметим, что новым главой правительства, скорее всего, станет Денис Шмыгаль, который сейчас является вице-премьер-министром и министром развития общин и территорий.