"Слуга народа" Юраш объяснил, почему новый Кабмин будут выбирать пакетом

Верховная Рада на внеочередном заседании проголосовала за отставку премьер-министра Алексея Гончарука. Вместе с ним в отставку уйдет весь Кабмин, однако некоторые министры останутся на своих должностях. Голосование за обновленное правительство будет происходить одним пакетом.

Почему за кадровые изменения в правительстве будут голосовать таким образом – в комментарии 24 каналу рассказал "слуга народа" Святослав Юраш.

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"Нам нужен Кабинет Министров, который сможет зафиксировать ту реальность, которую мы имеем", – отметил он.

Почему раньше правительство формировалось индивидуально? Потому что были договоренности олигархических партийных групп. Они между собой договаривались и тестировали эти договоренности индивидуальным голосованием,

– пояснил депутат.

"Сейчас мы объединенное правительство, объединенный парламент и президент. И мы будем работать с этими институтами", – добавил Юраш.

Что известно о кадровых изменениях в Кабмине

В новом правительстве Шмыгаля останутся на своих должностях:

вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров ;

; министр юстиции Денис Малюська ;

; министр внутренних дел Арсен Аваков ;

; министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Кто и какие должности займет в обновленном правительстве:

министром соцполитики вместо Юлии Соколовской предлагают назначить Марину Лазебную ;

; главой Минветеранов вместо Оксаны Коляды назначат Сергея Бессараба ;

; министром финансов вместо Оксаны Маркаровой предлагают Игоря Уманского ;

; Минздрав вместо Зоряны Скалецкой возглавит Илья Емец ;

; на Минобороны вместо Андрея Загороднюка предлагают Андрея Тарана ;

; министром энергетики вместо Алексея Оржеля планируют Ивана Плачкова ;

; министром развития общин и территорий вместо Дениса Шмыгаля предлагают Алексея Чернышева ;

; министром экономики вместо Тимофея Милованова будет Роман Жуковский ;

; Тимофея Милованова планируют назначить министром агропромышленного комплекса;

планируют назначить министром агропромышленного комплекса; министром Кабинета министров вместо Дмитрия Дубилета будет назначен Олег Немчинов.

Отметим, что новым главой правительства, скорее всего, станет Денис Шмыгаль, который сейчас является вице-премьер-министром и министром развития общин и территорий.