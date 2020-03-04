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      КОРОНАВІРУС В УКРАЇНІ ВІДСТАВКА УРЯДУ ГОНЧАРУКА ДЕНИС ШМИГАЛЬ
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      КОРОНАВІРУС В УКРАЇНІ ВІДСТАВКА УРЯДУ ГОНЧАРУКА ДЕНИС ШМИГАЛЬ

      "Слуга народу" Юраш пояснив, чому новий Кабмін обиратимуть пакетом

      - Читать новость на русском
      Нардеп Святослав Юраш / Соцмережі

      Верховна Рада на позачерговому засіданні проголосувала за відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука. Разом з ним у відставку піде весь Кабмін, проте деякі міністри залишаться на своїх посадах. Голосування за оновлений уряд відбуватиметься одним пакетом.

      Чому за кадрові зміни в уряді голосуватимуть у такий спосіб – в коментарі 24 каналу розповів "слуга народу" Святослав Юраш.

      Важливо! Позачергове засідання Верховної Ради: все, що відомо на цей момент

      "Нам потрібен Кабінет Міністрів, який зможе зафіксувати ту реальність, яку ми маємо", – зазначив він. 

      Чому раніше уряд формувався індивідуально Бо були домовленості олігархічних партійних груп. Вони між собою домовлялись і тестували ці домовленості індивідуальним голосуванням,
      – пояснив депутат.

      "Зараз ми маємо об'єднаний уряд, об'єднаний парламент та президента. І ми будемо працювати з цими інституціями", – додав Юраш.

      Що відомо про кадрові зміни у Кабміні

      У новому уряді Шмигаля залишаться на своїх посадах:

      • віцепрем'єр–міністр цифрової трансформації Михайло Федоров;
      • міністр юстиції Денис Малюська;
      • міністр внутрішніх справ Арсен Аваков;
      • а віцепрем'єр з євроінтеграції Дмитро Кулеба буде тепер і міністром закордонних справ.

      Хто та які посади займе в оновленому уряді: 

      • міністром соцполітики замість Юлії Соколовської пропонують призначити Марину Лазебну;
      • очільником Мінветеранів замість Оксани Коляди призначать Сергія Бессараба;
      • міністром фінансів замість Оксани Маркарової пропонують Ігоря Уманського;
      • МОЗ замість Зоряни Скалецької очолить Ілля Ємець;
      • на Міноборони замість Андрія Загороднюка пропонують Андрія Тарана;
      • міністром енергетики замість Олексія Оржеля планують Івана Плачкова;
      • міністром розвитку громад і територій замість Дениса Шмигаля пропонують Олексія Чернишова;
      • міністром економіки замість Тимофія Милованова буде Роман Жуковський;
      • Тимофія Милованова планують призначити міністром агропромислового комплексу;
      • міністром Кабінету міністрів замість Дмитра Дубілета буде призначено Олега Немчинова;
      • МЗС замість Вадима Пристайка очолить Дмитро Кулеба.

      Зазначимо, що новим очільником уряду, найімовірніше, стане Денис Шмигаль, який наразі є віцепрем'єр–міністром та міністром розвитку громад і територій.

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      Автор: Ірина Буртик
      Теги: Відставка уряду Гончарука Кабінет Міністрів України Слуга народу Верховна Рада Новини України Олексій Гончарук
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