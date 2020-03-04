"Слуга народу" Юраш пояснив, чому новий Кабмін обиратимуть пакетом

Верховна Рада на позачерговому засіданні проголосувала за відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука. Разом з ним у відставку піде весь Кабмін, проте деякі міністри залишаться на своїх посадах. Голосування за оновлений уряд відбуватиметься одним пакетом.

Чому за кадрові зміни в уряді голосуватимуть у такий спосіб – в коментарі 24 каналу розповів "слуга народу" Святослав Юраш.

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"Нам потрібен Кабінет Міністрів, який зможе зафіксувати ту реальність, яку ми маємо", – зазначив він.

Чому раніше уряд формувався індивідуально Бо були домовленості олігархічних партійних груп. Вони між собою домовлялись і тестували ці домовленості індивідуальним голосуванням,

– пояснив депутат.

"Зараз ми маємо об'єднаний уряд, об'єднаний парламент та президента. І ми будемо працювати з цими інституціями", – додав Юраш.

Що відомо про кадрові зміни у Кабміні

У новому уряді Шмигаля залишаться на своїх посадах:

віцепрем'єр–міністр цифрової трансформації Михайло Федоров ;

; міністр юстиції Денис Малюська ;

; міністр внутрішніх справ Арсен Аваков ;

; а віцепрем'єр з євроінтеграції Дмитро Кулеба буде тепер і міністром закордонних справ.

Хто та які посади займе в оновленому уряді:

міністром соцполітики замість Юлії Соколовської пропонують призначити Марину Лазебну ;

; очільником Мінветеранів замість Оксани Коляди призначать Сергія Бессараба ;

; міністром фінансів замість Оксани Маркарової пропонують Ігоря Уманського ;

; МОЗ замість Зоряни Скалецької очолить Ілля Ємець ;

; на Міноборони замість Андрія Загороднюка пропонують Андрія Тарана ;

; міністром енергетики замість Олексія Оржеля планують Івана Плачкова ;

; міністром розвитку громад і територій замість Дениса Шмигаля пропонують Олексія Чернишова ;

; міністром економіки замість Тимофія Милованова буде Роман Жуковський ;

; Тимофія Милованова планують призначити міністром агропромислового комплексу;

планують призначити міністром агропромислового комплексу; міністром Кабінету міністрів замість Дмитра Дубілета буде призначено Олега Немчинова ;

; МЗС замість Вадима Пристайка очолить Дмитро Кулеба.

Зазначимо, що новим очільником уряду, найімовірніше, стане Денис Шмигаль, який наразі є віцепрем'єр–міністром та міністром розвитку громад і територій.