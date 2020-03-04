"Слуга народу" Юраш пояснив, чому новий Кабмін обиратимуть пакетом
Верховна Рада на позачерговому засіданні проголосувала за відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука. Разом з ним у відставку піде весь Кабмін, проте деякі міністри залишаться на своїх посадах. Голосування за оновлений уряд відбуватиметься одним пакетом.
Чому за кадрові зміни в уряді голосуватимуть у такий спосіб – в коментарі 24 каналу розповів "слуга народу" Святослав Юраш.
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"Нам потрібен Кабінет Міністрів, який зможе зафіксувати ту реальність, яку ми маємо", – зазначив він.
Чому раніше уряд формувався індивідуально Бо були домовленості олігархічних партійних груп. Вони між собою домовлялись і тестували ці домовленості індивідуальним голосуванням,
– пояснив депутат.
"Зараз ми маємо об'єднаний уряд, об'єднаний парламент та президента. І ми будемо працювати з цими інституціями", – додав Юраш.
Що відомо про кадрові зміни у Кабміні
У новому уряді Шмигаля залишаться на своїх посадах:
- віцепрем'єр–міністр цифрової трансформації Михайло Федоров;
- міністр юстиції Денис Малюська;
- міністр внутрішніх справ Арсен Аваков;
- а віцепрем'єр з євроінтеграції Дмитро Кулеба буде тепер і міністром закордонних справ.
Хто та які посади займе в оновленому уряді:
- міністром соцполітики замість Юлії Соколовської пропонують призначити Марину Лазебну;
- очільником Мінветеранів замість Оксани Коляди призначать Сергія Бессараба;
- міністром фінансів замість Оксани Маркарової пропонують Ігоря Уманського;
- МОЗ замість Зоряни Скалецької очолить Ілля Ємець;
- на Міноборони замість Андрія Загороднюка пропонують Андрія Тарана;
- міністром енергетики замість Олексія Оржеля планують Івана Плачкова;
- міністром розвитку громад і територій замість Дениса Шмигаля пропонують Олексія Чернишова;
- міністром економіки замість Тимофія Милованова буде Роман Жуковський;
- Тимофія Милованова планують призначити міністром агропромислового комплексу;
- міністром Кабінету міністрів замість Дмитра Дубілета буде призначено Олега Немчинова;
- МЗС замість Вадима Пристайка очолить Дмитро Кулеба.
Зазначимо, що новим очільником уряду, найімовірніше, стане Денис Шмигаль, який наразі є віцепрем'єр–міністром та міністром розвитку громад і територій.