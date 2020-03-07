"Слуга народа" Качура до сих пор является членом организации Медведчука: нардеп все опровергает

Депутат от партии "Слуга народа" Александр Качура до сих пор является руководителем обособленного подразделения организации "Украинский выбор" в одном из районов Киева. Руководителем этой организации является лидер "Оппозиционного платформы – За жизнь", кум российского президента Виктор Медведчук.

Информацию об этом подтвердил Минюст, сообщила в фейсбуке экс-депутат Татьяна Черновол.

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Заметим, что общественная организация "Всеукраинское общественное движение "Украинский выбор-право народа" изменила свое название в 2016 году. Руководителем организации является лидер партии "Оппозиционного платформы – За жизнь" Виктор Медведчук.



Руководителем организации является Виктор Медведчук / Скриншот с ресурса YouControl

Обособленным подразделением этой организации в Соломенском районе Киева руководит "слуга народа" Александр Качура.



Обособленное подразделение организации действительно в Киеве / Скриншот с ресурса YouControl

Реакция Качуры

Депутат уже обратился в суд против Татьяны Черновол, сообщает телеграмм-канал PavlovskyNews.

Я подал иск в Подольский райсуд с просьбой выяснить наличие оружия у Татьяны и состояние ее психики. Также подал запрос на выяснение личности Качуры с "Украинского выбора". Так как там нет моих паспортных данных, подписанных мною документов. Я не знаю, какой Качура работает на Медведчука. Пусть это выяснит суд

– сказал Качура.

"Слуга народа" добавил, что Черновол хорошо известно, что он работал на "Украинский выбор" в свои студенческие годы, но никого не смущает, что сайт бывшего депутата chornovol.info до сих пор зарегистрирован в Санкт-Петербурге.

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Что известно об Александре Качуре?Александр Качура – нардеп "Слуги народа" и заместитель члена Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. До вступления в полномочия народного депутата был адвокатом партии "Слуга народа" и компании "Квартал 95".



Его адвокатское бюро Kachura Lawyers выиграло дело о запрете сериала "Сваты" в интересах студии "Квартал 95". Также Александра Качура признали адвокатом 2018 года.