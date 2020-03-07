"Слуга народу" Качура досі є членом організації Медведчука: нардеп все спростовує
Депутат від партії "Слуга народу" Олександр Качура досі є керівником відокремленого підрозділу організації "Український вибір" в одному з районів Києва. Керівником цієї організації є лідер "Опозиційної платформи – За життя", кум російського президента Віктор Медведчук.
Інформацію про це підтвердило Мін'юст, повідомила у фейсбуці ексдепутатка Тетяна Чорновол.
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Зауважимо, що громадська організація "Всеукраїнський громадський рух "Український вибір-право народу" змінила свою назву у 2016 році. Керівником організації є лідер партії "Опозиційної платформи – За життя" Віктор Медведчук.
Керівником організації є Віктор Медведчук / Скріншот з ресурсу YouControl
Відокремленим підрозділом цієї організації у Солом'янському районі Києва керує "слуга народу" Олександр Качура.
Відокремлений підрозділ організації справді є у Києві / Скріншот з ресурсу YouControl
Реакція Качури
Депутат уже звернувся до суду проти Тетяни Чорновол, повідомляє телеграм-канал PavlovskyNews.
Я подав позов до Подільського райсуду з проханням з'ясувати наявність зброї у Тетяни і стан її психіки. Також подав запит на з'ясування особистості Качури з "Українського вибору". Так як там немає моїх паспортних даних, підписаних мною документів. Я не знаю, який Качура працює на Медведчука. Нехай це з'ясує суд,
– сказав Качура.
"Слуга народу" додав, що Чорновол добре відомо, що він працював на "Український вибір" у свої студентські роки, але нікого не бентежить, що сайт колишньої депутатки chornovol.info досі зареєстрований в Санкт-Петербурзі.
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Що відомо про Олександра Качуру?Олександр Качура – нардеп "Слуги народу" та заступник члена Постійної делегації у Парламентській асамблеї Організації з безпеки та співробітництва в Європі. До набуття повноважень народного депутата був адвокатом партії "Слуга Народу" та компанії "Квартал 95".
Його адвокатське бюро Kachura Lawyers виграло справу про заборону серіалу "Свати" в інтересах студії "Квартал 95". Також Олександра Качуру визнали адвокатом 2018 року.
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