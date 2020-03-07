16:58
7 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КОРОНАВІРУС COVID-19 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Мусульмани проти конституції РФ. Термінатор по-російськи
      Вєсті Кремля
      20:52, 6 березня
      Вєсті.UA: 8 негритят Зеленського. Шмигаль вляпався у мокру справу
      Вєсті.UA
      20:24, 6 березня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      КОРОНАВІРУС COVID-19 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

      "Слуга народу" Качура досі є членом організації Медведчука: нардеп все спростовує

      -
      Качура досі є членом організації Медведчука / Фото з фейсбук-сторінки Олександра Качури

      Депутат від партії "Слуга народу" Олександр Качура досі є керівником відокремленого підрозділу організації "Український вибір" в одному з районів Києва. Керівником цієї організації є лідер "Опозиційної платформи – За життя", кум російського президента Віктор Медведчук.

      Інформацію про це підтвердило Мін'юст, повідомила у фейсбуці ексдепутатка Тетяна Чорновол.

      Зверніть увагу Нардеп від "Слуги народу" Качура підтримав відновлення водопостачання до Криму

      Зауважимо, що громадська організація "Всеукраїнський громадський рух "Український вибір-право народу" змінила свою назву у 2016 році. Керівником організації є лідер партії "Опозиційної платформи – За життя" Віктор Медведчук.


      Керівником організації є Віктор Медведчук / Скріншот з ресурсу YouControl

      Відокремленим підрозділом цієї організації у Солом'янському районі Києва керує "слуга народу" Олександр Качура.


      Відокремлений підрозділ організації справді є у Києві / Скріншот з ресурсу YouControl

      Реакція Качури

      Депутат уже звернувся до суду проти Тетяни Чорновол, повідомляє телеграм-канал PavlovskyNews.

      Я подав позов до Подільського райсуду з проханням з'ясувати наявність зброї у Тетяни і стан її психіки. Також подав запит на з'ясування особистості Качури з "Українського вибору". Так як там немає моїх паспортних даних, підписаних мною документів. Я не знаю, який Качура працює на Медведчука. Нехай це з'ясує суд,
      – сказав Качура.

      "Слуга народу" додав, що Чорновол добре відомо, що він працював на "Український вибір" у свої студентські роки, але нікого не бентежить, що сайт колишньої депутатки chornovol.info досі зареєстрований в Санкт-Петербурзі.

      Лекції з автоматом і орден за мужність: найгучніші скандали із Тетяною Чорновол – читайте у матеріалі 24 каналу.

      Що відомо про Олександра Качуру?Олександр Качура – нардеп "Слуги народу" та заступник члена Постійної делегації у Парламентській асамблеї Організації з безпеки та співробітництва в Європі. До набуття повноважень народного депутата був адвокатом партії "Слуга Народу" та компанії "Квартал 95".

      Його адвокатське бюро Kachura Lawyers виграло справу про заборону серіалу "Свати" в інтересах студії "Квартал 95". Також Олександра Качуру визнали адвокатом 2018 року.

      Кубок світу з біатлону-2020: онлайн-трансляція
      сьогодні
      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Тетяна Чорновол Новини України Верховна Рада Опозиційна платформа – За життя Слуга народу Новини політики Віктор Медведчук
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 16:01 Війна на Донбасі не може не цікавити: ветеран розкритикував українців, які "поза політикою"
      Леонід Остальцев
      сьогодні , 16:00 Як контролювати негатив та уникати стресу в своєму житті
      Марія Єфросиніна
      сьогодні , 15:00 Гучні відставки у Раді та тривожна реакція світу – підсумок програми "Голобородько"
      Антон Голобородько
      6 березня , 17:34 Призовий конкурс для дизайнерів від компанії Dimplex
      сьогодні , 12:00 Американська першість: у чому секрет світового гіганта
      Тимур Курганов
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук