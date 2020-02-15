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      "Слуга народа" утвердила новый устав и определила новые принципы

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      "Слуга народа" на съезде 15 февраля утвердила новый устав и принципы / facebook.com/sluganarodu.official

      Партия "Слуга народа" на съезде 15 февраля приняла свой новый устав, ведь предыдущая редакция морально устарела. В новом уставе усовершенствованы разделы, в которых говорится о правах и обязанностях партии, порядке вступления в ряды политсилы, урегулировании внутренней структуры и взаимодействии.

      Устав партии "Слуга народа"

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      Придерживаясь принципа демократического развития, в партии сочетают механизмы партийной централизации и децентрализации, заявил во время презентации глава "Слуги народа" Александр Корниенко.

      "Кроме того, будет введен единый электронный реестр членства партии с целью его опубликования. Мы также усилили права ревизионной комиссии и проработали финансовые вопросы с позиций открытости и прозрачности", – сказал Корниенко.

      Принципы партии

      В заявлении политсилы в фейсбуке указано, что "Слуга народа" вступает к качественно новому этапу развития. "И сейчас настало время четко определить, кто мы есть и какие наши принципы".

      Во-первых, "каждый из нас президент". А потому каждый должен осознать свою ответственность за то, чтобы страна изменилась к лучшему. Чтобы изменения ежедневно отражались не только в статистических показателях, а на реальной жизни каждого украинца,
      – говорится в сообщении о принципах партии.

      Там отметили, что во-вторых, политсила хочет построить мирную страну, с прозрачными правилами, одинаковыми для всех, с современной инфраструктурой и народовластием. Где государство будет для человека сервисом и инструментом, помогать ему.

      "Слуга народа" также называет себя партией, свободной от идеологических предрассудков прошлого. Единственный критерий политической деятельности силы – меняется ли жизнь человека к лучшему.

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      "Интересы человека превыше всего" – вот формула украинского центризма. И именно она будет ориентиром для нашей политической деятельности,
      – отметил Корниенко.

      Смотрите видео со съезда партии "Слуга народа" 15 февраля:

       

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Александр Корниенко Слуга народа
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