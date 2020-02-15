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      "Слуга народу" затвердила новий статут та визначила нові принципи

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      "Слуга народу" на з'їзді 15 лютого затвердила новий статут та принципи / facebook.com/sluganarodu.official

      Партія "Слуга народу" на з’їзді 15 лютого ухвалила свій новий статут, адже попередня редакція морально застаріла. У новому статуті вдосконалені розділи, в яких мовиться про права та обов’язки партії, порядок вступу до лав політсили, врегулювання внутрішньої структури та взаємодії.

      Статут партії "Слуга народу"

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      Дотримуючись принципу демократичної розбудови, в партії поєднують механізми партійної централізації та децентралізацїі, заявив під час презентації голова "Слуги народу" Олександр Корнієнко.

      "Окрім того, буде запроваджено єдиний електронний реєстр членства партії з метою його опублікування. Ми також посилили права ревізійної комісії й пропрацювали фінансові питання з позицій відкритості й прозорості", – сказав Корнієнко.

      Принципи партії

      В заяві політсили у фейсбуці зазначено, що "Слуга народу" вступає до якісно нового етапу розвитку. "І зараз настав час чітко визначити, хто ми є і які наші принципи".

      По-перше, "кожен із нас президент". А тому кожен має усвідомити свою відповідальність за те, щоби країна змінилася на краще. Аби зміни щодня відбивалися не тільки в статистичних показниках, а на реальному житті кожного українця,
      – мовиться в повідомленні про принципи партії.

      Там зазначили, що по-друге,, політсила хоче збудувати мирну країну, із прозорими правилами, однаковими для всіх, із сучасною інфраструктурою та народовладдям. Де держава буде для людини сервісом та інструментом, допомагатиме їй.

      "Слуга народу" також називає себе партією, вільною від ідеологічних забобонів минулого. Єдиний критерій політичної діяльності сили – чи змінюється життя людини на краще.

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      "Інтереси людини понад усе" – ось формула українського центризму. І саме вона буде дороговказом для нашої політичної діяльності,
      – наголосив Корнієнко.

      Дивіться відео зі з'їзду партії "Слуга народу" 15 лютого:

       

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Олександр Корнієнко Слуга народу Новини політики
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