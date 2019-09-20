"Слуга народа" отчитала своих нардепов за провал законопроекта на разрешение обыска депутатов

Депутатам "Слуги народа" устроили взбучку за проваленный 19 сентября законопроект о прослушке и обысках народных избранников.

Один из нардепов рассказал, что слуг народа отчитали на заседании фракции, пишет LB.ua со ссылкой на собственный источник.

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Было заседание фракции. Ничего особенного, кроме взбучки за "проваленный" вчера 1009 (проект закона об изменениях в Уголовно-процессуальный кодекс, – 24 канал),

– сказал депутат.

Заметим, голосование за этот законопроект провалили 44 нардепа от "Слуги народа" и все члены фракций "Европейской солидарности", "Батькивщины" и "Оппозиционной платформы – За жизнь".

По его словам, сегодня, 20 сентября, народные депутаты планируют назначить председателя арапата Верховной Рады. Им вероятнее всего станет Вячеслав Штучный – заместитель Управления государственной охраны.

Кроме того, парламентарии не планируют рассматривать на заседании в пятницу вопрос назначения новой ЦИК.

Почему Рада провалила голосование? Верховная Рада 19 сентября отправила на повторное второе чтение законопроект об изменениях в Уголовно-процессуальный кодекс. Такое решение поддержали 242 народных депутата.



Перед этим между депутатами произошел конфликт. Спикер Рады Дмитрий Разумков дважды останавливал голосование за принятие законопроекта в целом. Депутаты от оппозиционных фракций заявили, что во второй раз глава ВР сделал это слишком поздно, ведь система "Рада" успела зафиксировать результат – 196 голосов.



Однако, Разумков заявил, что остановил голосование до того, как закончился отсчет. После этого народные избранники отправили законопроект на повторное второе чтение.

Какие изменения предусматривает этот законопроект?

Из Уголовного процессуального кодекса и закона о статусе народного депутата предлагают убрать нормы, запрещающие без согласия Верховной Рады осуществлять обыск нардепа, осматривать его личные вещи и багаж, транспорт, жилые и служебные помещения.

Отмена правок Лозового". Они касались сроков досудебного расследования, назначения и проведения экспертизы, возможности обжаловать уведомление о подозрении и тому подобное.

Национальное антикоррупционное бюро и Государственное бюро расследований получат право самостоятельно проводить прослушивания во время негласных следственных и розыскных действий.

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Почему хотят отменить "правки Лозового"?

Инициатором изменений в Уголовный процессуальный кодекс был депутат-радикал Андрей Лозовой. Поэтому они получили название "поправки Лозового" и вступили в силу 15 марта 2018 года.

Этими положениями ограничивались сроки расследования преступлений. В частности, правоохранители обязаны были установить причастность подозреваемого к совершению тяжкого или особо тяжкого преступления в течение 18 месяцев, средней тяжести – 12 месяцев, а уголовного проступка – 6 месяцев. В случае нераскрытия преступления в эти сроки уголовное производство надо было закрыть. Лишь в исключительных случаях следователь мог попросить суд продлить сроки расследования.

29 августа Президент Зеленский подал на рассмотрение Рады проект закона, согласно которому "правки Лозового" будут отменены. По его мнению, следствием принятия "поправок Лозового" стало введение искусственных процессуальных препятствий для расследования преступлений. Это негативно повлияло на состояние правопорядка в стране, а также на загруженность судей.