"Слуга народа" разработает этический кодекс депутата: как будут наказывать за нарушения

На заседании фракции "Слуга народа" решили разработать этический кодекс парламентария. Нарушения положений этого кодекса смогут стать поводом для лишения нардепа мандата или исключения его из состава фракции.

"Мы договорились на фракции разработать этический кодекс, чтобы мы понимали, что нарушение его положений приведет к потере мандата или к выходу из фракции", – рассказала в кулуарах Рады народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук.

Узнайте, что думают о своем исключении из фракции "Слуга народа" Скороход и Поляков

По ее мнению, без четко прописанных правил исключения кого-либо из депутатов из состава фракции вредит ее имиджу и подрывает доверие избирателей.

Из фракции "Слуга народа" 15 ноября исключили депутатов Анну Скороход и Антона Полякова. Заместитель председателя фракции Александр Корниенко объяснил, что народных избранников исключили "за нарушение договоренностей о совместной позиции по тем вопросам, по которым фракция выработала общую позицию".

В свою очередь Скороход и Поляков заявили, что их исключили из фракции за инакомыслие и не голосование за некоторые законопроекты.