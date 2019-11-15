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      "Слуга народу" розробить етичний кодекс депутата: як каратимуть за порушення

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      Верещук анонсувала створення для "слуг народу" етичного кодексу депутата
      Верещук анонсувала створення для "слуг народу" етичного кодексу депутата / radiosvoboda.org

      На засіданні фракції "Слуга народу" вирішили розробити етичний кодекс парламентарія. Порушення положень цього кодексу зможуть стати приводом для позбавлення нардепа мандата або виключення його зі складу фракції.

      "Ми домовилися на фракції розробити етичний кодекс, щоб ми розуміли, що порушення його положень призведе до втрати мандата або до виходу з фракції", – розповіла в кулуарах Ради народна депутатка від фракції "Слуга народу" Ірина Верещук.

      Дізнайтеся, що думають про своє виключення з фракції "Слуга народу" Скороход і Поляков

      На її думку, без чітко прописаних правил виключення будь-кого з депутатів зі складу фракції шкодить її іміджу і підриває довіру виборців.

      З фракції "Слуга народу" 15 листопада виключили депутатів Анну Скороход та Антона Полякова. Заступник голови фракції Олександр Корнієнко пояснив, що народних обранців виключили "за порушення домовленостей щодо спільної позиції з тих питань, по яких фракція виробила спільну позицію".

      У свою чергу Скороход і Поляков заявили, що їх виключили з фракції за інакодумство та неголосування за деякі законопроєкти.

      blog_ava
      Хто така Анна Скороход, яку виключили з фракції "Слуга народу"
      сьогодні
      11653
      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Антон Поляков Слуга народу Анна Скороход Верховна Рада
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