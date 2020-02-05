"Слуга народа" снова организует большое обучение: когда, где и для кого

Партия "Слуга народа" снова организует обучение – но на этот раз не в Трускавце и не только для народных депутатов. Тренинги будут проходить на базе конгрессно-выставочного центра "Парковый".

Обучение намерены провести для местных депутатов и глав объединенных территориальных общин, об этом сообщает заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгении Кравчук на своей фейсбук-странице.

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Программы по законодательной работе и медиа-тренинги начнутся уже 3 марта. Тема обучения для глав ОТО – децентрализация.

Поговорим о сходствах и различиях между ОТО и местными советами, которые не приходили процесс объединения. Рассмотрим управленческую структуру общества. Поясним место и роль депутатского корпуса в управлении регионами. Особое внимание уделим бюджетному процессу и экономическому развитию общин,

– рассказала Кравчук.

Кто примет участие в обучении

470 депутатов местных советов и 24 председателя ОТО, которые были избраны от "Слуги народа" в декабре 2019 года.

Среди тренеров:

Андрей Осипов – ведущий эксперт Института политического образования по работе местных советов;

Иван Лукерья – советник премьер-министра Украины, эксперт Института политического образования по работе с ОТГ;

Александр Слобожан – исполнительный директор Ассоциации городов и общин Украины.

Что известно об обучении "слуг народа" в Трускавце? Это было первое обучение для будущих нардепов от "Слуги народа" перед началом работы Рады. Продолжались они от 28 до 4 августа 2019 года в Трускавце. Там будущие политики жили в одном из самых дорогих комплексов отдыха Rixos и получали "базовый уровень знаний", необходимый для "успешной реализации полномочий".