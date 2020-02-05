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      "Слуга народа" снова организует большое обучение: когда, где и для кого

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      Полтысячи "слуг" соберут учиться децентрализации в КВЦ "Парковый" / Иллюстративное фото пресс-службы "Слуги народа"

      Партия "Слуга народа" снова организует обучение – но на этот раз не в Трускавце и не только для народных депутатов. Тренинги будут проходить на базе конгрессно-выставочного центра "Парковый".

      Обучение намерены провести для местных депутатов и глав объединенных территориальных общин, об этом сообщает заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгении Кравчук на своей фейсбук-странице.

      К теме: "Слуг народа" уже не будут учить в дорогих отелях, потому что это дорого, – Корниенко

      Программы по законодательной работе и медиа-тренинги начнутся уже 3 марта. Тема обучения для глав ОТО – децентрализация.

      Поговорим о сходствах и различиях между ОТО и местными советами, которые не приходили процесс объединения. Рассмотрим управленческую структуру общества. Поясним место и роль депутатского корпуса в управлении регионами. Особое внимание уделим бюджетному процессу и экономическому развитию общин,
      – рассказала Кравчук.

      Кто примет участие в обучении

      470 депутатов местных советов и 24 председателя ОТО, которые были избраны от "Слуги народа" в декабре 2019 года.

      Среди тренеров:

      • Андрей Осипов – ведущий эксперт Института политического образования по работе местных советов;
      • Иван Лукерья – советник премьер-министра Украины, эксперт Института политического образования по работе с ОТГ;
      • Александр Слобожан – исполнительный директор Ассоциации городов и общин Украины.

      Что известно об обучении "слуг народа" в Трускавце? Это было первое обучение для будущих нардепов от "Слуги народа" перед началом работы Рады. Продолжались они от 28 до 4 августа 2019 года в Трускавце. Там будущие политики жили в одном из самых дорогих комплексов отдыха Rixos и получали "базовый уровень знаний", необходимый для "успешной реализации полномочий".

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Слуга народа
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