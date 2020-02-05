"Слуга народу" знову організовує велике навчання: коли, де і для кого

Партія "Слуга народу" знову організовує навчання – однак цього разу не в Трускавці і не лише для народних депутатів. Тренінги відбуватимуться на базі конгресно-виставкового центру "Парковий".

Навчання мають намір провести для місцевих депутатів та голів об’єднаних територіальних громад, про це повідомляє заступника голови фракції "Слуга народу" Євгенії Кравчук на своїй фейсбук-сторінці.

До теми: "Слуг народу" більше не будуть навчати у дорогих готелях, бо це дорого, – Корнієнко

Програми із законодавчої роботи та медіа-тренінги розпочнуться вже 3 березня. Тема навчань для голів ОТГ – децентралізація.

Поговоримо про схожості та відмінності між ОТГ і місцевими радами, що не приходили процес об'єднання. Розглянемо управлінську структуру громади. Пояснимо місце та роль депутатського корпусу в управлінні регіонами. Окрему увагу приділимо бюджетному процесу та економічному розвиткові громад,

– розповіла Кравчук.

Хто візьме участь у навчаннях

470 депутатів місцевих рад та 24 голови ОТГ, які були обрані від "Слуги Народу" у грудні 2019 року.

Серед тренерів:

Андрій Осіпов – провідний експерт Інституту Політичної Освіти з роботи місцевих рад;

Іван Лукеря – радник прем‘єр-міністра України, експерт Інституту політичної освіти з роботи з ОТГ;

Олександр Слобожан – виконавчий директор Асоціації міст та громад України.

Що відомо про навчання "слуг народу" у Трускавці? Це були перші навчання для майбутніх нардепів від "Слуги народу" перед початком роботи Ради. Тривали вони від 28 до 4 серпня 2019 року у Трускавці. Там майбутні політики жили в одному із найдорожчих відпочинкових комплексів Rixos та отримували "базовий рівень знань", необхідний для "успішної реалізації повноважень".