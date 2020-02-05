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      "Слуга народу" знову організовує велике навчання: коли, де і для кого

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      Півтисячі "слуг" зберуть вчитися децентралізації в КВЦ "Парковий" / Ілюстративне фото пресслужби "Слуги народу"

      Партія "Слуга народу" знову організовує навчання – однак цього разу не в Трускавці і не лише для народних депутатів. Тренінги відбуватимуться на базі конгресно-виставкового центру "Парковий".

      Навчання мають намір провести для місцевих депутатів та голів об’єднаних територіальних громад, про це повідомляє заступника голови фракції "Слуга народу" Євгенії Кравчук на своїй фейсбук-сторінці.

      До теми: "Слуг народу" більше не будуть навчати у дорогих готелях, бо це дорого, – Корнієнко

      Програми із законодавчої роботи та медіа-тренінги розпочнуться вже 3 березня. Тема навчань для голів ОТГ – децентралізація.

      Поговоримо про схожості та відмінності між ОТГ і місцевими радами, що не приходили процес об'єднання. Розглянемо управлінську структуру громади. Пояснимо місце та роль депутатського корпусу в управлінні регіонами. Окрему увагу приділимо бюджетному процесу та економічному розвиткові громад,
      – розповіла Кравчук.

      Хто візьме участь у навчаннях

      470 депутатів місцевих рад та 24 голови ОТГ, які були обрані від "Слуги Народу" у грудні 2019 року.

      Серед тренерів:

      • Андрій Осіпов – провідний експерт Інституту Політичної Освіти з роботи місцевих рад;
      • Іван Лукеря – радник прем‘єр-міністра України, експерт Інституту політичної освіти з роботи з ОТГ;
      • Олександр Слобожан – виконавчий директор Асоціації міст та громад України.

      Що відомо про навчання "слуг народу" у Трускавці? Це були перші навчання для майбутніх нардепів від "Слуги народу" перед початком роботи Ради. Тривали вони від 28 до 4 серпня 2019 року у Трускавці. Там майбутні політики жили в одному із найдорожчих відпочинкових комплексів Rixos та отримували "базовий рівень знань", необхідний для "успішної реалізації повноважень".

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Слуга народу
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