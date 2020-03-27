18:07
27 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЛЕОНИД КОЖАРА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЛЕОНИД КОЖАРА

      "Слуга народа" соберется на заседание 27 марта, – СМИ

      - Читати новину українською
      27 марта на заседание соберется фракция "Слуга народа" / 24 канал

      Заседание фракции "Слуга народа" запланировано на 27 марта. По предварительной информации оно должно начаться в 19:00.

      Об этом сообщил источник во фракции, пишет "РБК-Украина".

      Важно Какие законы будет рассматривать Рада на внеочередном заседании на этих выходных

      К тому же, источник отметил, что на заседании будет присутствовать Президент Украины Владимир Зеленский, а также премьер-министр Денис Шмыгаль.

      Президент будет обсуждать с премьером и депутатами повестку дня внеочередного заседания. В частности, секвестр государственного бюджета,
      – добавили в издании.

      Заметим, что в эти выходные из-за распространения коронавируса нардепы соберутся на внеочередное заседание, чтобы принять ряд важных законов. Так, кроме собственно законодательных инициатив относительно распространения COVID-2019, будут рассматривать и, например, изменения в бюджет.

      Карантин в Украине: главное

      • В Украине подтвердили уже 226 случаев заражения коронавирусом, из них 5 человек умерли, выздороветь удалось 4 лицам.
      • 14 марта Кабмин принял решение о временном запрете въезда в Украину иностранцев и закрыл международное пассажирское сообщение.
      • С 17 марта закрыты пункты пропуска через государственную границу Украины для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения.
      • С 18 марта в Украине временно остановлено все внутреннее пассажирское междугородное сообщение: железнодорожное, автобусное и авиационное.
      • Карантин в Украине продлили до 24 апреля, потом объявили режим чрезвычайной ситуации.

       
      Чрезвычайная ситуация в Украине / Инфографика 24 канала

      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Украины Президент Украины Бюджет Денис Шмыгаль Владимир Зеленский Слуга народа Новости политики
      Комментарии

      Читайте также

      сегодня , 14:18 Начальник полиции Киева Крищенко заболел коронавирусом
      Новини України 10560
      сегодня , 15:30 Что делать, если подозреваете у себя коронавирус: инструкция
      Лікування 69605
      сегодня , 16:01 Из Украины же никто не поедет, так поеду я, – Лукашенко будет на параде 9 мая в Москве
      Новини України 3423
      сегодня , 12:56 Украина закрывает госграницу: из Польши пытаются вернуться тысячи граждан – видео
      Новини України 3396
      сегодня , 11:45 Российско-украинская война: Путину не избежать ответственности
      Блоги 6442
      сегодня , 15:40 Новости о коронавирусе 27 марта: заболел начальник полиции Киева, умерла 4 украинка в Италии
      Новини України 5250
      сегодня , 11:07 Юг Италии может стать новым эпицентром коронавируса: смертность резко выросла
      Новини світу 4895
      сегодня , 16:00 Завершение войны на Донбассе: как действует власть Украины на фоне пандемии
      Новини України 3836
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 17:47 Затяжной карантин может пагубно повлиять на агросектор: объяснение эксперта
      Євгенія Мазур
      сегодня , 17:00 Коронавирус может убить экономику Украины
      Тимофій Милованов
      сегодня , 12:57 Нефть и акции дорожают, золото и доллар падают: что происходит на финансовых рынках
      Тетяна Панасюк
      Залиште відгук