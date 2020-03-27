"Слуга народа" соберется на заседание 27 марта, – СМИ

Заседание фракции "Слуга народа" запланировано на 27 марта. По предварительной информации оно должно начаться в 19:00.

Об этом сообщил источник во фракции, пишет "РБК-Украина".

Важно Какие законы будет рассматривать Рада на внеочередном заседании на этих выходных

К тому же, источник отметил, что на заседании будет присутствовать Президент Украины Владимир Зеленский, а также премьер-министр Денис Шмыгаль.

Президент будет обсуждать с премьером и депутатами повестку дня внеочередного заседания. В частности, секвестр государственного бюджета,

– добавили в издании.

Заметим, что в эти выходные из-за распространения коронавируса нардепы соберутся на внеочередное заседание, чтобы принять ряд важных законов. Так, кроме собственно законодательных инициатив относительно распространения COVID-2019, будут рассматривать и, например, изменения в бюджет.

Карантин в Украине: главное

В Украине подтвердили уже 226 случаев заражения коронавирусом , из них 5 человек умерли, выздороветь удалось 4 лицам.

, из них 5 человек умерли, выздороветь удалось 4 лицам. 14 марта Кабмин принял решение о временном запрете въезда в Украину иностранцев и закрыл международное пассажирское сообщение.

иностранцев и закрыл международное пассажирское сообщение. С 17 марта закрыты пункты пропуска через государственную границу Украины для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения.

через государственную границу Украины для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения. С 18 марта в Украине временно остановлено все внутреннее пассажирское междугородное сообщение : железнодорожное, автобусное и авиационное.

: железнодорожное, автобусное и авиационное. Карантин в Украине продлили до 24 апреля, потом объявили режим чрезвычайной ситуации.



Чрезвычайная ситуация в Украине / Инфографика 24 канала