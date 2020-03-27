"Слуга народа" соберется на заседание 27 марта, – СМИ
Заседание фракции "Слуга народа" запланировано на 27 марта. По предварительной информации оно должно начаться в 19:00.
Об этом сообщил источник во фракции, пишет "РБК-Украина".
Важно Какие законы будет рассматривать Рада на внеочередном заседании на этих выходных
К тому же, источник отметил, что на заседании будет присутствовать Президент Украины Владимир Зеленский, а также премьер-министр Денис Шмыгаль.
Президент будет обсуждать с премьером и депутатами повестку дня внеочередного заседания. В частности, секвестр государственного бюджета,
– добавили в издании.
Заметим, что в эти выходные из-за распространения коронавируса нардепы соберутся на внеочередное заседание, чтобы принять ряд важных законов. Так, кроме собственно законодательных инициатив относительно распространения COVID-2019, будут рассматривать и, например, изменения в бюджет.
Карантин в Украине: главное
- В Украине подтвердили уже 226 случаев заражения коронавирусом, из них 5 человек умерли, выздороветь удалось 4 лицам.
- 14 марта Кабмин принял решение о временном запрете въезда в Украину иностранцев и закрыл международное пассажирское сообщение.
- С 17 марта закрыты пункты пропуска через государственную границу Украины для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения.
- С 18 марта в Украине временно остановлено все внутреннее пассажирское междугородное сообщение: железнодорожное, автобусное и авиационное.
- Карантин в Украине продлили до 24 апреля, потом объявили режим чрезвычайной ситуации.
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