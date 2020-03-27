"Слуга народу" збереться на засідання 27 березня, – ЗМІ

Засідання фракції "Слуга народу" заплановане на 27 березня. За попередньою інформацією воно має розпочатися о 19:00.

Про це повідомило джерело у фракції, пише "РБК-Україна".

Важливо Які закони розглядатиме Рада на позачерговому засіданні цих вихідних

До того ж, джерело зазначило, що на засіданні буде присутній Президент України Володимир Зеленський, а також прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Президент обговорюватиме з прем'єром та депутатами порядок денний позачергового засідання. Зокрема, секвестр державного бюджету,

– додали у виданні.

Зауважимо, що цими вихідними через поширення коронавірусу нардепи зберуться на позачергове засідання, аби ухвалити низку важливих законів. Так, окрім власне законодавчих ініціатив щодо розповсюдження COVID-2019, будуть розглядати і наприклад, зміни до бюджету.

Карантин в Україні: головне

В Україні підтвердили вже 226 випадків зараження коронавірусом , з них 5 людей померли, одужати вдалося 4 особам.

, з них 5 людей померли, одужати вдалося 4 особам. 14 березня Кабмін ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців і закрив міжнародне пасажирське сполучення.

іноземців і закрив міжнародне пасажирське сполучення. З 17 березня закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення. З 18 березня в Україні тимчасово зупинено все внутрішнє пасажирське міжміське сполучення : залізничне, автобусне та авіаційне.

: залізничне, автобусне та авіаційне. Карантин в Україні продовжили до 24 квітня, згодом оголосили режим надзвичайної ситуації.



Надзвичайна ситуація в Україні / Інфографіка 24 каналу