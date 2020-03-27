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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ЛЕОНІД КОЖАРА

      "Слуга народу" збереться на засідання 27 березня, – ЗМІ

      -
      27 березня на засідання збереться фракція "Слуга народу" / 24 канал

      Засідання фракції "Слуга народу" заплановане на 27 березня. За попередньою інформацією воно має розпочатися о 19:00.

      Про це повідомило джерело у фракції, пише "РБК-Україна".

      Важливо Які закони розглядатиме Рада на позачерговому засіданні цих вихідних

      До того ж, джерело зазначило, що на засіданні буде присутній Президент України Володимир Зеленський, а також прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

      Президент обговорюватиме з прем'єром та депутатами порядок денний позачергового засідання. Зокрема, секвестр державного бюджету,
      – додали у виданні.

      Зауважимо, що цими вихідними через поширення коронавірусу нардепи зберуться на позачергове засідання, аби ухвалити низку важливих законів. Так, окрім власне законодавчих ініціатив щодо розповсюдження COVID-2019, будуть розглядати і наприклад, зміни до бюджету.

      Карантин в Україні: головне

      • В Україні підтвердили вже 226 випадків зараження коронавірусом, з них 5 людей померли, одужати вдалося 4 особам.
      • 14 березня Кабмін ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців і закрив міжнародне пасажирське сполучення.
      • З 17 березня закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.
      • З 18 березня в Україні тимчасово зупинено все внутрішнє пасажирське міжміське сполучення: залізничне, автобусне та авіаційне.
      • Карантин в Україні продовжили до 24 квітня, згодом оголосили режим надзвичайної ситуації.

       
      Надзвичайна ситуація в Україні / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Альона Захарова
      Теги: Президент України Бюджет Денис Шмигаль Володимир Зеленський Слуга народу Новини України Новини політики
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