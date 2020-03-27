"Слуга народу" збереться на засідання 27 березня, – ЗМІ
Засідання фракції "Слуга народу" заплановане на 27 березня. За попередньою інформацією воно має розпочатися о 19:00.
Про це повідомило джерело у фракції, пише "РБК-Україна".
Важливо Які закони розглядатиме Рада на позачерговому засіданні цих вихідних
До того ж, джерело зазначило, що на засіданні буде присутній Президент України Володимир Зеленський, а також прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Президент обговорюватиме з прем'єром та депутатами порядок денний позачергового засідання. Зокрема, секвестр державного бюджету,
– додали у виданні.
Зауважимо, що цими вихідними через поширення коронавірусу нардепи зберуться на позачергове засідання, аби ухвалити низку важливих законів. Так, окрім власне законодавчих ініціатив щодо розповсюдження COVID-2019, будуть розглядати і наприклад, зміни до бюджету.
Карантин в Україні: головне
- В Україні підтвердили вже 226 випадків зараження коронавірусом, з них 5 людей померли, одужати вдалося 4 особам.
- 14 березня Кабмін ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців і закрив міжнародне пасажирське сполучення.
- З 17 березня закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.
- З 18 березня в Україні тимчасово зупинено все внутрішнє пасажирське міжміське сполучення: залізничне, автобусне та авіаційне.
- Карантин в Україні продовжили до 24 квітня, згодом оголосили режим надзвичайної ситуації.
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