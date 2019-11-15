"Слуга народа" Верещук уволилась с должности представительницы Кабмина в Раде

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук заявила, что написала заявление на увольнение с должности представительницы Кабинета Министров в Верховной Раде, а причиной этого указала проблемы коммуникации между правительством и парламентом.

"Спасибо всем, кто помогал мне в этой работе. Сфокусуюсь на работе в Комитете по национальной безопасности, обороны и разведки", – написала Верещук на своей фейсбук-странице.

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Уже в кулуарах парламента Верещук пояснила, что ее решение связано с проблемами коммуникации.

Это моя инициатива, я считаю, что мы имеем разное видение в подходах к коммуникации между Кабмином и парламентом,

– сказала депутат.

Она уточила, что упомянутые различия касаются качества работы правительства с депутатами в парламенте.

Верещук добавила, что Кабмин не всегда слышит мнение депутатов и признала, что предлагаемые ею формы коммуникации между ветвями власти оказались неэффективными.

А в комментарии изданию "Рубрика" Верещук сказала, что решила уволиться после разговора с премьер-министром Алексеем Гончаруком: "Он связан с тем, что мы не нашли точек соприкосновения в сотрудничестве с премьер-министром".

Кто такая Ирина Верещук?

Народный депутат от фракции "Слуга народа", представитель Кабмина в Верховной Раде и член Комитета парламента по вопросам обороны и нацбезопасности. С 2010 до 2015 год была городской головой Равы-Русской Львовской области. А с 2016 года занимала должность президента Международного центра балтийско-черноморских исследований и консенсусных практик. Имеет медаль от экс-президента Виктора Януковича.