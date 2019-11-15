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      "Слуга народу" Верещук звільнилася з посади представниці Кабміну в Раді

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      Ірина Верещук іде з посади представниці Кабміну в Раді / news.liga.net

      Народна депутатка від фракції "Слуга народу" Ірина Верещук заявила, що написала заяву на звільнення з посади представниці Кабінету Міністрів у Верховній Раді, а причиною цього вказала проблеми комунікації між урядом та парламентом.

      "Дякую всім, хто допомагав мені в цій роботі. Сфокусуюсь на роботі в Комітеті з національної безпеки, оборони та розвідки", – написала Верещук на своїй фейсбук-сторінці.

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      Вже в кулуарах парламенту Верещук пояснила, що її рішення пов’язане з проблемами комунікації.

      Це моя ініціатива, я вважаю, що ми маємо різне бачення в підходах щодо комунікації між Кабміном і парламентом,
      – сказала депутатка.

      Вона уточила, що згадані відмінності стосуються якості роботи уряду з депутатами в парламенті.

      Верещук додала, що Кабмін не завжди чує думку депутатів та визнала, що пропоновані нею форми комунікації між гілками влади виявилися неефективними.

      А в коментарі виданню "Рубрика" Верещук сказала, що вирішила звільнитися після розмови з Прем’єр-міністром Олексієм Гончаруком: "Вона пов’язана з тим, що ми не знайшли точок дотику у співпраці з прем’єр-міністром".

      Хто така Ірина Верещук? Народна депутатка від фракції "Слуга народу", представниця Кабміну у Верховній Раді та членкиня Комітету парламенту з питань оборони та нацбезпеки. З 2010 до 2015 року була міською головою Рави-Руської на Львівщині. А з 2016 року обіймала посаду президентки Міжнародного центру балтійсько-чорноморських досліджень та консенсусних практик. Має медаль від експрезидента Віктора Януковича.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Олексій Гончарук Ірина Верещук Слуга народу Кабінет Міністрів України Верховна Рада
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