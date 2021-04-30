Новых кандидатов не представляли, – в "Слуге народа" отреагировали на "увольнение" Марченко
Во время заседаний фракции "Слуга народа" новых кандидатов на пост министра финансов вместо Сергея Марченко не представляли. Разговора с депутатами на эту тему не было.
Источник:24 канал
Депутат от "Слуги народа" Игорь Васылив заявил, что у разных фракций и групп в парламенте есть собственное видение по этому вопросу. По его словам, у каждого есть свои претензии к Марченко.
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Новую кандидатуру не обсуждали
Васылив отметил, что у украинцев всегда есть определенные вопросы к министру финансов, ведь в государстве есть ряд проблем, которые требуют решения. Учитывая это, неудивительно, что и депутатов также что-то не устраивает в работе Марченко.
Однако новую кандидатуру на пост министра "слуги народа" не обсуждали.
Ни разу еще на прошлых фракциях не было такого, чтобы нам представляли какого-то кандидата или кто-то выступал и говорил, что сделает лучше. Не было такого разговора с депутатами "Слуги народа",
– заявил нардеп.
Как рассказал Васылив, еще когда Марченко только занял должность, многие обвиняли его в приверженности к одной из политических сил.
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Депутат также добавил, что во власти всегда есть те, кто хочет видеть "своего" человека на определенной должности.
Васылив рассказал о возможном увольнении Сергея Марченко: смотрите видео
Что этому предшествовало
- В Верховную Раду подали законопроект об отставке Сергея Марченко с должности министра финансов.
- Авторами инициативы об увольнении Марченко являются 17 депутатов от партии "Слуга народа".
- Стоит заметить, что в сентябре 2020 года уже были разговоры об увольнении Марченко с должности. Тогда Кабмин был недоволен управлением долгом страны, сотрудничеством с МВФ и назначениями на таможне.
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